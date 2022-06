El FC Barcelona va anunciar de forma sorprenent ahir que l’AS Roma ha decidit rescindir unilateralment el contracte que havia subscrit per jugar el Torneig Joan Gamper amb els seus equips masculí i femení. Els dos partits, que havien de servir de presentació de les dues plantilles professionals del Barça, estaven previstos per al 6 d’agost al Camp Nou.

El club va emetre un comunicat explicat que l’entitat romanista, el primer equip masculí del qual és el vigent campió de la Conference League i està entrenat per un amic del Camp Nou com el tècnic portuguès José Mourinho, no ha donat cap motiu per a la rescissió i que al llarg del dia d’avui activarà el retorn de l’import de les localitats a totes aquelles persones que ja n’haguessin adquirit.

El club ja treballa en la recerca d’un nou rival i, a més, l’àrea legal estudia emprendre accions per reclamar els danys i perjudicis que la «inesperada i injustificada decisió pugui causar al FC Barcelona i als seus aficionats». El Gamper significarà l’estrena de l’equip masculí davant els seus aficionats després de l’amistós contra l’Olot (13 juliol) i la gira pels Estats Units on s’enfrontarà a l’Inter Miami (20 de juliol), Real Madrid (24), Juventus (27) i New York Red Bulls (31). El femení només té programat un partit de pretemporada, contra el Bayern de Munic a Tolosa el 16 d’agost. La majoria de les jugadores disputaran l’Eurocopa d’Anglaterra del 6 al 30 de juliol.