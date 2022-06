La jugadora nord-americana de 24 anys Taylor Koenen, provinent del Baxi Ferrol, és el tercer fitxatge del Cadí la Seu per a la temporada vinent, després dels de Georgina Bahí i Elise Ramette. Koenen ha d'aportar punts i rebots, a part d'una experiència prèvia a la lliga, positiva des del punt de vista individual, tot i que no tant pels resultats del seu anterior equip. A ningú no escapa que, per característiques, podem estar parlant de la substituta d'Irati Etxarri, que va marxar a l'Spar Girona.

La nova jugadora del Cadí va viure els seus quatre anys d’etapa universitària a North Carolina, on hi va tenir un paper destacable dins de l’equip. En la seva primera aventura com a jugadora professional, va experimentar la lliga suïssa defensant els colors del Friburg, on va anotar 15,2 punts, 6,2 rebots i 2,6 assistències per partit, a més de disputar l’EuroCup Women. En la passada temporada, Koenen va arribar a la Lliga Femenina Endesa de la mà de Baxi Ferrol, on va fer bones xifres de 13,9 punts, 7,3 rebots per un 14,9 de valoració per partit. Les dades mostren una regularitat a alt nivell que també li ha donat diversos premis individuals de millor jugadora de la jornada.. Pot ocupar la posició de tres però també de quatre, jugadora amb un bon físic i habilitat anotadora que també intimida al darrere.

Jordi Acero, el tècnic del Cadí, es mostra molt content per l'arribada de Taylor Koenen: “Fem una valoració molt positiva de la seva incorporació. És una jugadora americana que ja es coneix la lliga. Ve de fer una bona temporada a Ferrol, tot i que l’equip no va acompanyar a nivell de classificació. Creiem que és una jugadora polivalent i amb molt talent ofensiu que ens podrà donar un ventall de diferents situacions a nivell d’atac. Estem convençuts de què ens aportarà molt, també en el rebot. Quan arribi a la Seu farem el possible per ajudar-la en la seva adaptació al club i a la ciutat”.