La Federació Catalana de Basquetbol organitzarà aquest dissabte, dia 2, la 39a edició de la Festa del Bàsquet Català, en què una bona quantitat de representants de casa nostra i dels nostres clubs rebran reconeixements. Els premis grans, els de millor jugador i jugadora en competicions d'àmbit estatal, recaurà en el base del Baxi Manresa Dani Pérez i en la directora de joc del Cadí la Seu Laura Peña.

A part d'ells, en la categoria MVP, també hi haurà reconeixement per a Gerard Fernández, del Catalana Occident, com a millor jugador del Campionat de Catalunya infantil.

Durant la vetllada, presentada per Jordi Robirosa i Sònia de Alba, hi haurà d'altres condecoracions. En l'apartat d'entrenadors, Pedro Martínez, del Baxi Manresa, serà escollit millor entrenador català de categoria sènior. No podrà recollir el premi personalment, ja que és als Estata Units, al campus de l'NBA a San Francisco. Es tracta d'un dels trofeus ACEB, Memorial Albert Gasulla i Angla.

Com a campions de diverses categories de la federació, també rebrà un premi el Nou Bàsquet Olesa, guanyador final de Primera Catalana. En l'apartat de directius de clubs, una de les medalles d'argent serà per a Jaume de Pedro Roig, del CB Castellet. Finalment, mencions especials per a jugadors retirats en els últims mesos, entre els quals el santpedorenc Rafa Martínez, l'olesà David Navarro i el manresà Miquel Feliu, a part de l'exjugador del Bàsquet Manresa Albert Oliver. La festa se celebrarà a partir de les set de la tarda a l'Aribau Cinema de Barcelona.