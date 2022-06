Els equips de totes les competicions que organitza la Federació Catalana de Futbol podran ser mixtos a partir de la temporada 2022-23, que comença divendres. A més, de cara al curs 2023-24 es crearà una nova Superlliga entre la Tercera RFEF (últim graó de la jerarquia de competicions de la federació espanyola) i la Primera Catalana masculina. Ambdues mesures van ser aprovades dilluns a Blanes en la primera assemblea celebrada després de la reelecció de Joan Soteras com a president, amb la presència de 218 assembleistes.

Els equips mixtes només eren permesos fins a la categoria cadet, però a partir d’ara ja n’hi podrà haver en categoria juvenil (fins la Preferent) i amateur (Primera Catalana i, a partir de la següent temporada, Superlliga). En clau de futbol femení, l’Assemblea també va votar crear la categoria cadet-11 a partir d’aquesta temporada i la Preferent infantil a partir de la següent.

Una altra de les mesures estrella va ser la creació de la Superlliga, que a partir de la temporada 2023-24 serà la màxima categoria del futbol català, amb 16 equips: els que acabin el proper curs entre el 2n i el 5è lloc dels tres grups de Primera Catalana, el vencedor d’una eliminatòria que enfrontarà els dos millors 6ns i els que baixin de 3a.

El curs 2023-24 serà el primer en que es començaran a implementar les categories segons l’any de naixement. Primer se subdividiran les categories prebenjamí, benjamí i aleví (de sub-7 a sub-12), en la 24-25 ho farà la infantil (sub-13 i sub-14), en la 25-26 la cadet (sub-15 i sub-16) i la 26-27 la juvenil (sub-17 i el sub-18). Així mateix, es creen unes lligues lúdiques per al futbol base sense ascensos i descensos per als equips que hi vulguin participar.