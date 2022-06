El futbol i el futbol sala de la Catalunya central feliciten els seus 29 campions

La festa de final de curs del futbol i el futbol sala de les comarques del Bages, Berguedà i Cerdanya va aplegar ahir a la tarda sis-centes persones a la Sala 2 de Gener d’Artés, en una Nit dels Campions en que 29 equips van rebre el reconeixement en forma de trofeu i diplomes per haver guanyat, aquesta temporada, les seves lligues. Així mateix, es van repartir sis distincions al Joc Net per als conjunts menys amonestats i una figura de l’univers futbolístic tan coneguda a la Catalunya central com la de Javi Iturbe, quaranta anys al servei del CF Cardona, va rebre també un guardó per la seva feina impagable entre bambolines.

«Serà difícil que l’any vinent torneu a ser aquí perquè guanyar costa molt», va dir des de l’escenari el directiu de la Federació Catalana de Futbol, entitat organitzadora de la trobada, Pep Graus. «Els que avui no són aquí, segur que la propera temporada us intentaran vèncer. I un cop has guanyat, costa molt perdre, però s’ha de saber guanyar i s’ha de saber perdre», va afegir amb una clara voluntat pedagògica. Tal i com s’observa en el requadre adjunt, la majoria dels presents eren nens i nenes, noies i nois de molts clubs que han fet bé la feina.

Però si bé el protagonisme de la jornada d’ahir requeia en els campions -7 equips de futbol sala, 22 de futbol tant masculí com femení-, hi va haver paraules també per tota aquella gent que fa possible que els camps estiguin oberts i en bon estat, pels entrenadors i per als àrbitres, per les juntes directives i, fins i tot, «per tots els pares i mares que us porten cada cap de setmana a jugar», tal i com va recordar el responsable territorial d’Esports de Barcelona i, per tant, representant ahir de la Generalitat, Josep March. No cal ni dir que de la platea va emergir un xiuxiueig d’aprovació i alguns «ara, ara!» aplaudits per la resta de la concurrència.

L’acte va tenir una hora de durada: parlaments i reconeixements i, al final, un photocall perquè cadascun dels equips pogués fer-se una fotografia com en les bones gales. Abans, però, un vídeo per glosar l’activitat de l’ens federatiu, que des de fa unes setmanes torna a presidir el reelegit Joan Soteras.

L’alcalde d’Artés, Enric Forcada, va recordar que el Club de Futbol local celebra enguany el seu centenari. El delegat de la Federació al territori, Esteve Olivella, va recordar el patiment causat per la covid, un factor que també va esmentar el vicepresident primer de la Catalana, Jordi Bonet, rememorant aquells dies en què «semblava que tot se n’anava en orris i no sabíem si els clubs ho aguantarien».

Els 800 euros del 1r Premi del Joc Net van recaure en Cardona (3a Catalana), Callús B i Santpedor (4a Catalana) masculí i FC Montmajor (2a Divisió) femení, i els 400 del 2n Premi en Pirinaica B (3a) i Callús A (4a).