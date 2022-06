La marea groga del Futsal Athletic Vilatorrada va guanyar la batalla cromàtica d’una platea tenyida de colors de samarretes commemoratives dels èxits assolits i, en altres casos, de les que llueixen els jugadors cada cap de setmana als partits. Els jugadors alevins, cadets i del primer equip del club de Sant Joan es feien veure asseguts a la dreta de la platea, senyal inequívoc dels èxits de l’entitat: lluint la vestimenta amb la paraula «Campions» i els noms dels protagonistes, fins a cinc equips van ser guardonats per haver-se endut les seves lligues respectives.

«No ens podem queixar, no», reconeixia David Antoine López, president de l’Athletic Vilatorrada. «La temporada ha anat molt bé, ni en el millor dels somnis hauríem imaginat tenir tants èxits», va afegir, admetent que «haver guanyat en diferents categories és senyal que no és tracta d’una victòria d’una generació concreta». La responsabilitat de cara a la propera temporada l’assumiran «amb treball, ganes, passió i il·lusió pel que fem».

Competint per l’honor de ser la taca més notòria a la sala, el vermell dels dos equips del CE Berga guardonats també es va fer notar. Eren menys formacions, però més nodrides per una qüestió òbvia: a futbol sala hi juguen cinc i a futbol onze. Especialment meritori ha estat el curs del conjunt femení, campió per partida doble i, per tant, doblement recompensat amb dues copes que «no pesen gaire», va reconèixer Ona Rodríguez, capitana de l’equip que va guanyar el grup 2 de Segona Catalana, obtenint l’ascens a Primera, i després el torneig que es va jugar per arrodonir la temporada. «Al març ja havíem quedat primeres», va explicar: «tenim 21 jugadores, i de cara a l’any vinent es mantindrà el bloc amb alguna incorporació».