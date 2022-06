Les instal·lacions del CT La Pobla acullen el 2n Open Nacional Absolut masculí Vila de La Pobla de Claramunt, que dirigeix Carlota Fàbregas. Els partits es jugaran cada dia a partir de les 16.30 h; les semifinals el dissabte, a les 17 i les 19 h; i la final aquest diumenge a les 19 h.

Els organitzadors volen recuperar l’ambient tennístic que es creava amb el torneig als anys 80. En l’edició d’enguany hi participen Mario Monclús, 132 del rànquing estatal, Axel Herberg, finalista del 2021, 287è del rànquing, així com tres altres jugadors per sota del lloc 200 i quatre per sota del 300.