El Consell Comarcal del Berguedà ha organitzat un acte institucional de reconeixement al porter Toni Fuidias pels èxits aconseguits aquesta temporada amb el Reial Madrid.

El jove futbolista berguedà ha estat rebut aquest dimecres a la tarda pel president de l’ens comarcal, Josep Lara, i el conseller d’Esports, Abel Garcia, que li han donat l’enhorabona pels triomfs amb el seu equip.

Toni Fuidias, nascut el 15 d’abril de 2001 a Berga, ha format part de la plantilla de l’equip madrileny que va guanyar la Champions League el passat 28 de maig a París davant el Liverpool per 1-0 i també la Lliga espanyola de futbol.

Tot i no haver debutat encara oficialment amb la primera plantilla del club blanc, Fuidias ha anat convocat en diversos partits de la Champions League com per exemple en el partit de semifinals davant el Manchester City o el de quarts de final contra el Chelsea. Fuidias ha jugat més de 2.000 minuts amb el filial a la Primera R.F.E.F i ha estat un habitual de les convocatòries del primer equip.

Després de la rebuda institucional, Fuidias ha compartit la seva experiència amb Josep Lara i Abel Garcia, que l’han felicitat per l’èxit aconseguit. A continuació, se li ha fet entrega d’un regal especial per recordar la trobada, una careta de ple de la Patum.

El porter berguedà ha afirmat estar “molt agraït per estar aquí. He complert un somni, des de petit somies amb guanyar la Champions i s’ha fet realitat. Esperem que en vinguin més”.

Abel Garcia, conseller d’Esports, s’ha mostrat especialment satisfet pel triomf de Fuidias i ha exposat que “em nom del Berguedà et fem aquest humil homenatge i et donem les gràcies per portar el nom de la comarca i de Berga en el teu ADN. Estic segur que la teva projecció serà enorme i a la propera et rebrem amb la copa del món o l’Eurocopa”.

El president Josep Lara, per la seva part, ha felicitat el porter del Reial Madrid i l’hi ha desitjat un magnífic futur en la seva carrera esportiva. “Espero que continuïs portant ben amunt el nom de la teva terra, el Berguedà, per tots els camps de futbol d’Europa i del món”, ha dit Lara.