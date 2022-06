El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo ha quedat cinquè, però només a mitja dècima de la tercera posició, en la final de cavall amb arcs dels Jocs Mediterranis que s'estan celebrant a Orà (Algèria). Diallo entrava a la lluita per les medalles amb la quarta millor nota, però al final ha estat superat per tres rivals i ha acabat amb una puntuació de 13,950 punts.

La victòria en la competició ha estat per al croat Mateo Zugec, qui era l'últim d'intervenir, amb 14,250 punts, seguit del seu compatriota Jakov Vlahek, amb 14,150 i pel turc Ferhat Arican, amb 14,000. Quart ha estat l'italià Nicola Bartolini, amb 13,950, empatat amb Diallo però per davant per la dificultat dels seus exercicis.

Amb aquesta actuació acaba la presència dels esportistes de les nostres comarques als Jocs Mediterranis, que se salda amb una medalla de bronze, la de la gironellenca Lorena Medina en la competició per equips, com a millor fita. Ella mateixa era aquest dimecres reserva per a la final de salt, però no hi ha hagut cap baixa. Diallo, per la seva baixa, ha estat quart en la competició per equips i cinquè en el cavall amb arcs. En tennis taula, l'igualadí del Borges Joan Masip també ha estat quart en el torneig per formacions.