L’olímpic manresà Thierno Boubacar Diallo disputarà avui (15.30 h) la final de cavall amb arcs de la competició de gimnàstica artística dels Jocs Mediterranis, que se celebren a Orà (Algèria). El jove esportista del club Egiba, un habitual en la selecció espanyola, i que va participar l’any passat en els Jocs de Tokyo, va competir dilluns en la prova per equips i es va quedar sense medalla tot i que Espanya defensava la medalla d’or assolida fa quatre anys a Tarragona.

A nivell individual, Thierno Diallo va ser tretzè i es va quedar fora de la final individual per ben poc. Amb Nicolau Mir sisè (81.400 punts), la segona plaça espanyola se la va quedar Joel Plata, que va finalitzar dotzè amb 78.500 punts, només una dècima millor que el manresà, tretzè amb 78.400.

No obstant això, Diallo va treure la quarta millor nota en cavall amb arcs, amb 13.750 punts, superat només pel grec Antonio Tantalidis (14.300), el xipriota Marios Georgiou (14.200) i el turc Ibrahim Colak (13.800). D’aquesta manera, avui serà un ferm candidat a medalla en una final incerta.

Per la seva part, Lorena Medina, bronze per equips amb Espanya, figura com a primera reserva en la final de salt. Si hi ha alguna baixa de les classificades, la gimnasta gironellenca ocuparà el seu lloc.