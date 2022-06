L’atleta sabadellenca de l’Avinent Manresa Laura Bou ha entrat aquest dijous a la llista de seleccionats per al Mundial a l’aire lliure d’Eugene, entre el 15 i el 24 de juliol, segons ha informat la Federació Espanyola d’Atletisme. Bou és una de les sis apuntades per al relleu de 4x400 metres. Lluitarà per ser de les quatre titulars i no haver de ser suplent després del cinquè lloc obtingut en l’estatal disputat el cap de setmana passat.

Per aconseguir córrer, Bou haurà de rivalitzar amb la campiona estatal de la seva distància, Eva Santidrián, i amb la de 400 metres tanques, Sara Gallego, a part de fer-ho amb Carmen Avilés, Aauri Lorena Bokesa i Laura Hernández. Aquesta és la llista definitiva de la selecció espanyola per a aquests campionats. Bou és la segona atleta del CA Manresa en anar a uns Mundials a l’aire lliure després que també ho fes Mar Juárez, desena en els 50 km. marxa del 2019 a Doha. També hi va anar Txell Calduch, tot i que el seu Mundial era de cros curt, a Villamoura, l'any 2000.