Sis atletes de l’equip femení de l’Avinent Manresa integren la selecció catalana que aquest dissabte disputarà, a Granollers, la 47a edició del Campionat d’Espanya de Federacions. En el combinat masculí hi ha dos altres esportistes de les comarques centrals.

La selecció femenina comptarà amb Meritxell Soler en els 5.000 metres, Emília del Hoyo en els 100 tanques, Marina Guerrero en els 3.000 obstacles, Mònica Clemente en el salt de perxa, Montserrat Montañès en el pes i Laura Bou en el relleu de 4x400 m. Per la seva part, el llançador de martell de Sant Joan de Vilatorrada i del Barça David Martín i el saltador de llargada Aitor Caldito, del CA Igualada-Petromiralles, formaran part de l’esquadra masculina, amb Eloi Santafé, també del club anoienc, com a reserva.

La selecció s’ha configurat principalment en base al rendiment en el Campionat d’Espanya absolut que va tenir lloc aquest darrer cap de setmana a Nerja (Màlaga). Del Hoyo va quedar quarta a la final. Clemente i Bou va fer cinquenes en perxa i 400 metres. Marina Guerrero, va tornar a fer marca personal amb uns 10.11.45 que són, de moment, el millor registre català de la temporada i Montserrat Montañès va ser dotzena en pes.

Meritxell Soler no va ser a l’estatal en pista perquè just la setmana anterior es va proclamar campiona d’Espanya de mitja marató i, tal i com va explicar a aquest diari, va preferir descansar, afrontar el 5.000 de l’autonòmic i iniciar vacances després abans de començar a preparar el Mundial de la distància on és la millor representant espanyola i que tindrà lloc al novembre a la Xina.

En l’equip masculí, el santjoanenc David Martín va quedar quart, Caldito va quedar desè i Santafè, el reserva, va quedar a 11 punts del podi.