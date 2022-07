Ramon Basomba busca el triomf amb dos equips a les 24 hores de Montmeló

El santvicentí Ramon Basomba ja és un històric de les 24 Hores del Circuit de Catalunya-Barcelona. Aquesta serà la seva vintena participació en una prova en la qual ha aconseguit pujar sis vegades al podi. Per celebrar-ho, ha fet una aposta doble. No només participarà ell en un equip, sinó que n’ha presentat un altre amb la intenció d’aconseguir la victòria en la seva categoria i amb una màquina de fabricació pròpia.

D’aquesta manera, i amb la col·laboració de l’escola ETG Girona, especialitzada a preparar mecànics de competició, el Basomba Racing presentarà, per primer cop, dues formacions que conduiran dues Yamaha R6. En una d’elles, amb la número 18, copatrocinada per Operador Luso Ibérico, hi seran Daniel Fernández, instagramer colombià, Raül Torras, el pilot de l’Estat més ràpid a la famosa cursa de l’illa de Man, Adrián de la Puerta, monitor alacantí, i Xavier Molinés. El segon equip, en el qual pilotarà Basomba, serà el número 28, coesponsoritzat per Fullmoto.com. També hi seran l’anglès Matt Stevenson, que l’any passat va ser baixa per covid, la neerlandesa Nadine Schoots, una autèntica sensació en l’edició del 2021, i el també experimentat Jordi Cavaller, que també ha corregut 15 vegades a l’illa de Man. Davant d’aquests dos elencs, Basomba exclama, per donar-se mèrits, que «no soc ni el més ràpid, ni el més jove, però ningú no ha fet més voltes al circuit que jo».

Contra grans pressupostos

Basomba intenta ser realista quan explica que la seva voluntat és la de guanyar en la categoria DTK6, però, que «tot i l’experiència i la passió que hi posem, hem de lluitar contra equips amb el doble de pressupost. En aquest món de les motos ja se sap que el talonari té molt a dir». L’any passat, l’equip de Basomba va finalitzar en la segona posició.

Després de córrer la NW200 d’Irlanda del Nord el maig passat, amb un bon resultat a la categoria SSP600, la prova d’aquest cap de setmana servirà a l’experimentat corredor per preparar la propera edició de la ManxGP, que tindrà lloc la segona quinzena d’agost a l’illa de Man. En aquesta cursa participarà en dues categories, la Supersport 600, amb la Yamaha R6, i la Supertwin, amb una Kawasaki Ninja 650 bicilíndrica.

La 27a edició de les 24 Hores torna avui a la normalitat gairebé absoluta després de dos anys marcades per la pandèmia. Amb un total de 54 pilots, és la segona participació més alta de les cinc últimes edicions, amb un domini gairebé total de les formacions franceses, un total de trenta. Un dels favorits, però, serà el vuit vegades campió de la prova, el Kawasaki Català, un conjunt de Molins de Rei que tindrà els gals Pilot, Loiseau, Egea i Nigon.

Ahir van tenir lloc els entrenaments oficials i avui, a partir de les dotze del migdia, arrencarà aquesta edició de les 24 Hores amb una sortida a l’estil Le Mans, amb els primers pilots travessant la pista a buscar la moto.