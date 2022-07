Diverses fonts especialitzades en bàsquet europeu donen per fet que Joe Thomasson, l'escorta que ha meravellat aquesta darrera temporada a les files del Baxi Manresa, està a punt de fitxar pel Zenith de Sant Petersburg, que dirigeix l'ex-tècnic del Barça Xavi Pascual.

Thomasson va ser un dels puntals del Baxi Manresa de Pedro Martínez que va disputar el play-off de la Lliga Endesa, la Copa del Rei i la final de la Champions League. El jugador d'Ohio, de 28 anys i 1.93, va fer una mitjana de 13.1 punts i 3.5 assistències per partit a la Lliga Endesa i de 12.9 punts i 3.7 assistències a la Champions.

El Zenith és un dels grans clubs europeus, però les sancions imposades per la invasió de Rússia a Ucraïna van fer fora la temporada passada els equips russos de les competicions continentals, una mesura que l'Eurolliga i la FIBA han prorrogat per, com a mínim, aquest nou curs.

Per aquest motiu, Thomasson només podria disputar les competicions russes.