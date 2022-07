El jugador castellgalinenc del Catalònia-Joviat Dan Clotet va ser fonamental per a la medalla de bronze obtinguda per la selecció catalana sub-14 en el Campionat d’Espanya d’autonomies disputada a Isla (Cantàbria). Clotet es va imposar en quatre de les cinc partides disputades i va guanyar la medalla al costat de Xavier Mompel, Laura Toquero i Júlia Pinyol. El torneig es va disputar a sis rondes, a un ritme de 90 minuts i 30 segons d’increment per jugada. Els catalans van empatar amb Canàries (2-2), van vèncer Múrcia (3-1), van caure contundentment amb Navarra (1-3) i, després de superar Castella-la Manxa i Andalusia, van guanyar el bronze contra Galícia. L’equip català sub-16 es va endur l’or.