La trajectòria de Clàudia Pons com a entrenadora ha sumat avui a la nit un nou èxit després de revalidar el títol en el Campionat d’Europa de futbol sala. La selecció espanyola va vèncer fa tres anys en l’edició inaugural de la competició i avui ha tornat a pujar al graó més alt del podi al mateix lloc -el pavelló Multiusos de Gondomar, a Porto- i contra el mateix rival, l’amfitriona Portugal. Si el 2019 el resultat va ser un inapel·lable 4-0, el segon or continental ha necessitat una remuntada per igualar el 0-2 inicial i una tanda de penals on s'ha fet gran la figura de la portera Silvia Aguete.

Espanya ha sortit disposada a manar i ha mogut la pilota amb convicció. Un xut d’Anita Luján i un altre de Noelia, en els cinc primers minuts, han certificat l’ambició de les jugadores que avui vestien de blau cel. Però les errades en defensa i en la sortida de la pilota han estat un maldecap pel conjunt entrenat per Pons. Una mala passada horitzontal de Peque no l'ha pogut aprofitar Azevedo, sola davant Silvia.

La baganesa ha aturat el partit amb un temps mort i ha demanat a les jugadores que sortissin a dominar, a llançar contracops sempre que poguessin i a no perdre pilotes fàcilment. Però Portugal ja s’havia tret de sobre els nervis i, després que Azevedo hagi fallat de nou davant Silvia, en el minut 11 ha transformat un contracop combinat amb Fifó. La situació ha empitjorat per Espanya quan Pisko ha rebut de Janice, que ha fet un partit esplèndid, i ha anotat el segon gol de les locals. Afortunadament per Espanya, Ale de Paz ha enviat una canonada a la porteria d’Ana Catarina i ha escurçat distàncies al descans.

En el segon temps, Espanya ha posat setge a la porteria portuguesa i ha disposat d’un munt d’ocasions, però en la majoria d’ocasions ha topat amb l’extraordinària Ana Catarina. Mayte, amb un xut al pal, ha tingut l’empat a les seves botes, però el 2-2 no ha arribat fins a 6 minuts del final, quan De Paz s'ha tret el barret un altre xut espectacular que ha culminat una brillant jugada del combinat dirigit per Clàudia Pons.

La pròrroga ha tingut diversos girs de guió. Espanya, que s’havia carregat de faltes, no ha pogut evitar que Pisko, dues vegades, i Azevedo disposessin de dobles penals, que Silvia ha avortat. Entremig, Maria Sanz ha xutat per sota les cames de Vanessa i Catarina i ha fet el 3-2, que ha lluït a l’electrònic fins que Pisko, actuant de portera-jugadora, ha equilibrat el matx a 1.17 per la conclusió del temps extra.

En la tanda de penals, Espanya s'ha mostrat intractable malgrat que el tècnic portuguès, Luis Conceiçao, ha posat la portera Odete Rocha en el segon i tercer penals.