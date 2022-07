La baganesa Clàudia Pons (1984) és una llegenda del futbol sala que avui pot afegir un nou èxit a una trajectòria que va ser reeixida com a jugadora i ho està començant a ser com a entrenadora. La selecció espanyola que dirigeix Pons disputa avui, a les 19 h, la final del 2n Europeu de futbol sala femení: un repte majúscul perquè al davant hi haurà l'amfitriona Portugal -el campionat es disputa al Pavelló Multiusos de Gondomar, Porto- amb ganes de revenja després que, el 2019, Espanya s'adjudiqués l'edició inaugural del certamen al mateix indret per un contundent 4-0.

COM VEURE EL PARTIT? La final de l'Europeu de futbol sala es podrà veure a partir de les 19 h per uefa.tv i per rtve.es/play/deportes en directe. Així mateix, el canal Teledeporte l'oferirà a les 23.30 h en diferit.

"El plan per la final és ser nosaltres", va explicar ahir Pons, que després de la victòria per 0-9 contra Ucraïna a les semifinals del divendres ja va començar a preparar el duel decisiu pel títol. "Fa temps que treballem per això. És una final i hem d'intentar apropar-nos el màxim possible a la nostra millor versió i competir cada acció, cada pilota, cada minut", va especificar la baganesa en la prèvia de la final.

Respecte de l'Europeu del 2019, Pons va apuntar que la principal diferència és que "des d'aleshores, hem adquirit més experiència, i això és bo perquè vol dir que l'experiència és el fet diferencial". L'entrenadora va afegir que "cada temporada treballem per millorar. Cadascú jugarà les seves cartes i intentarà fer el seu millor joc. Serà un partit equilibrat, una festa del futbol sala femení, pot ser un gran final de temporada per totes".

EL CAMÍ D'ESPANYA FINS LA FINAL Fase prèvia (octubre 2021) Espanya-Eslovàquia, 12-2 Itàlia-Espanya, 0-2 Suècia-Espanya, 0-7. Fase final (juny-juliol 2022) Semifinals Espanya-Ucraïna, 0-9 Final Espanya-Portugal, avui a les 19 h

Després de superar la primera criba, la tardor passada, Espanya ha acudit a l'Europeu amb un equip format majoritàriament per les futbolistes que es van proclamar campiones continentals fa tres anys. En la final d'avui, Pons pot alinear fins a nou integrants d'aquell equip, mentre que Portugal en pot presentar vuit.

Divendres, l'equip de Pons no va tenir cap problema per derrotar Ucraïna per un inapel·lable 0-9. "La valoració del partit és molt positiva", va afirmar després del matx. "Tot i que hem fet el primer gol molt aviat, a la primera part ens ha costat molt entrar en el partit", va afegir: "hi ha hagut una estona en que no hem pogut tenir el control de la pilota, i elles han tingut les seves oportunitats, ha estat complicat tornar a entrar en el matx, però a la segona part hem fet algunes correccions i hem estat més endollades".

Pons va presentar un cinc titular format per Sílvia Aguete, Mayte Mateo (1g), Patrícia González 'Peque' (1g), Amelia Romero (1g) i Ana Luján. La resta de la plantilla va estar formada per la porteria Marta Balbuena, Noelia Montoro, Daniel Domingos 'Dany' , Laura Córdoba, Ale de Paz (1g), Luci Gómez (2g), Irene Samper (1g), Maria Sanz (1g) i Irene Córdoba (1g).

En l'altre semifinal, Portugal es va desfer tranquil·lament, per 6-0, d'una Hongria que ocupa el lloc que li pertocaria a la sancionada Rússia.

Sobre el rival d'avui, Pons va comentar que "a Portugal ja la coneixem, té una porteria molt bona i una gran efectivitat. Però nosaltres també treballem per minimitzar les seves fortaleses".

Una dada interessant de les semifinals és la diferència de concepte: per Espanya van marcar vuit jugadores diferents, símptoma d'una visió coral del joc; Portugal va rematar fins a 45 vegades a la porteria hongaresa.

Pons considera que l'atac és fonamental, però és del parer que la final es decidirà "per detalls, per accions a pilota aturada. Això és el que acaba decidint partits com el de demà".

Per la seva part, la davantera Anita Luján va destacar que "ens centrarem en nosaltres, en el que hem treballat tot l'any. Demà és el moment de posar-ho a la pista i jugar les nostres armes. Ho donarem tot per tornar a guanyar l'Europeu". La jugadora de l'Atlético Navalcarnero, vigent campió de la lliga estatal, també es va referir al fet que "potser elles tenen el factor casa a favor, però nosaltres sabem gestionar molt bé aquest fet i això és el que tractarem de fer".