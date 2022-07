El jove Adrián Román Blanque, del Club d’Esgrima SH Manresa, va obtenir la medalla de plata en el Campionat d’Espanya sub-15 (infantil) que va tenir lloc el cap de setmana passsat a València. El tirador bagenc culmina així una excel·lent temporada en la qual també va aconseguir la medalla d’or als Campionats del Mediterrani i finalitza primer del rànquing estatal de la categoria. Això el pot dur a competir en escenaris internacionals el curs vinent.

El certamen va aplegar més de tres-cents esgrimidors, repartits en les tres disciplines, sabre, espasa i floret. Román va participar en sabre i va superar la primera poule quedant exempt de la primera ronda d’eliminatòries directes. A partir d’aquí, el manresà es va desfer de Lucas Fernández, per 15-5 en setzens; de José Antonio De Andrés, per 15-12 en vuitens; i de Manuel Verde en quarts, per 15-5. Contra Adrián Martín va superar les semifinals, per 15-6, i només va caure en la final davant de Dario Olangua, del Club SAM de Barcelona, per 15-9.