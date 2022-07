La ciutat esportiva del Barça a Sant Joan Despí ha recobrat l’activitat amb l’inici de la pretemporada del primer equip blaugrana. A les 8 del matí s’obrien les portes per rebre el portuguès Francisco Trincão, el més matiner, per passar les proves físiques i mèdiques abans de l’inici dels entrenaments a la tarda.

Xavi Hernández ha donat la benvinguda a 23 jugadors entre els seus pupils del primer equip i del filial, més els cedits a altres equips. Ter Stegen, Neto, Dest, Sergi Roberto, Piqué, Nico, Pedri, Riqui Puig, Ansu Fati i Aubamenyang van acabar la Lliga a les seves ordres. Al seu costat s’han sotmès a les proves els cedits (Iñaki Peña, Collado, Trincão i Pjanic), els jugadors que encara pertanyen al filial (Arnau Tenas, Balde, Abde, Ilias Akhomach, Mika Mármol, Aranda, Chadi Riad i Marc Casadó) i Pablo Torre, acabat de fitxar procedent del Racing de Santander. Franck Kessié s’hi incorporarà quan hagi sigut presentat.

Han acudit a Sant Joan Despí més futbolistes dels esperats. Riqui Puig, per exemple, n’és un, ja que estava dispensat de personar-se a la ciutat esportiva per poder continuar buscant equip. També Neto Murara, el porter, que ja està en negociacions per rescindir el contracte i Ansu Fati.

El davanter formava part del grup d’internacionals que va allargar la temporada al participar amb les seves seleccions. Luis Enrique el va tenir en la concentració d’Espanya per disputar la Lliga de les Nacions, però no va disputar ni un minut. Ansu Fati sent que ha de recuperar el temps perdut després d’una campanya marcada per les lesions musculars (només va jugar 15 partits) i després de passar unes vacances treballant en la seva condició física, s’ha presentat el primer dia. Eric, Busquets, Alba, Ferran Torres i Gavi, en canvi, esgotaran les vacances fins a la setmana que ve.

Álex Collado i Francisco Trincão, dos dels cedits –al Granada i al Wolverhampton, respectivament– han sigut dels primers a arribar. Collado té garantit fer tota la pretemporada amb el Barça després del que va passar l’any passat, quan un error burocràtic va frustrar la seva marxa al Sheffield al mercat estiuenc i es va haver d’esperar fins al mercat de desembre per marxar. Trincão, per contra, anirà a l’Sporting de Lisboa si eleva l’oferta que ha presentat al Barça per reclutar el jove extrem portuguès, el primer a arribar a la ciutat esportiva.

Xavi començarà a treballar amb l’equip sabent que hi haurà variacions a la plantilla. O confiant que hi haurà variacions, com va demanar el president per reforçar l’equip. «Estem treballant de valent per fer un equip competitiu», va assegurar Laporta dissabte, recordant que «no hi ha dates límit» fins al 30 d’agost, que és quan es tanca el mercat. «Cal fer les coses bé i actuar sense tanta pressió», va afegir.

Aquest dimarts i dijous l’equip tindrà doble sessió d’entrenament, mentre que dimecres, divendres i dissabte només es treballarà a la tarda a les 19 hores. Dilluns s’hi incorporaran els futbolistes que van jugar amb les seves seleccions al juny. El dia 13 hi haurà el primer assaig, un amistós amb l’Olot.