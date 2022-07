Els equips del CE Berga, CF At. Gironella, CE Puig-reig i FC Joanenc han quedat enquadrats en el grup 4, subgrup A, de la Segona Catalana masculina de futbol, tal i com ha fet públic la Federació Catalana de Futbol. En el grup 5, subgrup B, hi haurà els dos representants de la Catalunya central de les comarques de Lleida, el CF Solsona, que va perdre la categoria la temporada passada, i el FC La Seu d’Urgell.

La competició està previst que es posi en marxa el cap de setmana dels dies 17 i 18 de setembre. Els 130 equips han estat repartits en sis grups de competició (3 a la província de Lleida, 1 a Girona, 1 a Lleida i 1 a Tarragona), cadascun dels quals té dos subgrups. Els equips de cada subgrup disputaran una lliga a dues voltes, i després disputaran una segona fase ja sigui en el grup d’ascens o en el de permanència, també amb una lliga de dues voltes. En aquesta segona fase, cada conjunt arrossegarà els punts aconseguits en la primera. Els calendaris es donaran a conèixer properament.