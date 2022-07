L’organització del Manresa Club Bàsquet Femení ha sortit molt contenta de la primera experiència que significava la celebració d’un torneig 3x3 al Complex Vell Congost. Es tractava de la continuació natural de la mateixa cita, que fins ara se celebrava a l’Escola Joviat, i que, amb la unificació d’entitats femenines que hi ha hagut en l’últim any, ha crescut quant a dimensió.

La xifra de 210 jugadors que han pres part en les diverses categories, les petites d’una banda i les vuit més grans d’altra, va fins i tot sorprendre els amfitrions, a causa de la competència d’aquest cap de setmana amb competicions similars fins i tot a les nostres comarques, i no dubten que el torneig s’haurà de mantenir i fer créixer de cara al 2023.

Aperitiu i plat fort

El torneig es dividia en dos blocs. Al matí era el moment dels més petits, els preminis i minis, que van omplir de bon joc les pistes del complex, tot i que l’afluència no va ser tan gran com seria després. Els guanyadors de les dues categories, tant en nois com en noies, van rebre un xec regal de Cal Manel. En el premini masculí, la victòria va ser per a Els Triplistes, i en l’apartat femení, va recaure en Les Pro. En l’apartat mini, la victòria en nois va ser per a NBA Draf i, en noies, per a Stranger Queens.

Després del migdia començaven les competicions dels més grans i aquí sí que hi va haver una important presència tant de competidors com de públic a les grades. Un dels fenòmens que sol succeir en aquest tipus de tornejos és la lluita d’estils. D’una banda, la dels jugadors habitualment federats durant tota la temporada, que intenten imposar el seu joc més acadèmic i col·lectiu davant de les formacions compostes per habituals jugadors de carrer, més avesats al joc individual i als trucs, que solen omplir les cistelles que hi ha a diferents punts de la ciutat.

Els tornejos de la tarda van ser en vuit categories, des de la d’infantil fins a veterans. En les dues categories infantils, la victòria en l’apartat masculí va ser per a Hoop Guards i en el femení, per a JSI. Van rebre un regal de Bages Esport. En cadets, el triomf en nois va correspondre a Black and White i, en noies, a Hakuna Matata. Tots van rebre obsequis de Regal Iglesias Moda, que també en van tenir per als triomfadors del júnior masculí, Pray for Bruno, i el sènior, també masculí, Sex Pistols.

En l’apartat femení, es van reunir tots els equips de júniors, sèniors i veterans en una sola categoria, guanyada pel conjunt Ens podeu dir shooters. El premi va ser d’Espai Bellesa. Finalment, en veterans masculins va guanyar el conjunt Els dels dijous, amb obsequi de Regal Gaudí Outlet i Bar Els Til·lers. El regidor d’Esports, Toni Massegú, va entregar tots els guardons en un final de jornada que fa presagiar que aquesta nova era del 3x3 del Manresa CBF tindrà continuïtat.