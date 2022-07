La corredora d’Òdena Georgina Gabarró, que milita en el club Grup Excursionista Oliana, va finalitzar en la tercera posició a la Garmin Epic Trail, que es va disputar ahir puntuable per a la Copa del Món de curses de muntanya. A més, el ceretà Sergi Garcia va signar també una gran actuació i es va quedar a un pas del podi en fer quart. La cursa va tenir una llargària de 44 km.

Gabarró és la vigent campiona de dues copes catalanes, la de curses de muntanya i la de curses verticals. L’anoienca va exhibir el seu bon estat de forma i des de l’inici es va situar entre les millors. La prova de 44 km va sortir i arribar a Boí i tenia 2.800 metres de desnivell positiu i 5.600 m de desnivell acumulat.

Els participants van haver de pujar primer fins als 2.492 metres de Corronco, després van anar cap a l’estació de Boí i van enfilar cap al tuc de Moró, en el punt km 22,6 i a 2.698 metres d’altitud. A partir d’aquí, el perfil de l’itinerari feia baixada cap a Taüll i, finalment, la meta de Boí.

Gabarró va passar per la meitat de la cursa en tercera posició, darrere de les basques Oihana Azkorbebeitia i Virginia Pérez. En el llarg tram de baixada, Gabarró va deixar enrere Pérez, però no va poder evitar que Sandra Sevillano li passés al davant i li prengués la segona posició del podi.

Azkorbebeitia es va imposar a la meta amb un temps de 5 hores, 20 minuts i 4 segons, gairebé set minuts menys que Sevillano, que va fer un registre de 5.27.02. Per la seva part, Gabarró va arribar a Boí en 5.34.17, amb un cert avantatge sobre Virginia Pérez.

En la categoria masculina hi va haver més igualtat, ja que els cinc primers classificats van entrar en un marge de només deu minuts. L’atleta andalús Raúl Ortiz va necessitar 4 hores, 20 minuts i 19 segons per fer el recorregut, i va deixar el basc Ander Iñarra a més de set minuts (4.27.38). L’andorrà Arnau Soldevila va completar el podi amb 4.28.58, i el ceretà Sergi García es va quedar sense la medalla de bronze per menys d’un minut, ja que va fer 4.29.55. Darrere seu, Raul Bataci va ser cinquè, amb 4.30.30. Tot i el desencís per no pujar al podi, García va demostrar per què és el campió de la Copa Catalana de la disciplina.