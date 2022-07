L’any passat Mireia Badia va haver d’esperar a l’última cursa per assegurar el segon lloc en la classificació general del Mundial d’enduro. Sembla que en aquest no s’haurà d’esperar tant. La pilot manresana de l’equip Rieju compta per segones posicions les sis curses disputades fins ara, sempre darrere de la intractable britànica Jane Daniels. A Coïmbra (Portugal) va succeir el mateix i la bagenca va quedar segona en les dues curses disputades aquest cap de setmana.

D’aquesta manera, en la prova de dissabte va quedar a un minut i 12 segons de l’anglesa i, en la d’ahir, s’hi va aproximar més i només va cedir 25 segons. El més important, però, és que manté a ratlla les perseguidores. En totes dues oportunitats va quedar tercera la també britànica Rosie Rowett, qui ara empata amb la portuguesa Rosa Vieira en el tercer lloc de la general. Totes dues, però, ja són a 20 punts de Badia, qui, per tant, té una cursa de marge per estar tranquil·la en el segon lloc. Amb els seus 102 punts veu com la líder, Daniels, encapçala la classificació, amb 120.

Accident del gran rival de Garcia

Qui no ha pogut ser a Portugal és Josep Garcia. El surienc es va lesionar a Itàlia, però ha vist com el seu màxim contendent en la lluita pel Mundial d’EnduroGP, l’australià Wil Ruprecht, punxava a Portugal per culpa, com ell, d’un aparatós accident. D’aquesta manera, només ha sumat cinc punts entre tots dos dies i en té 110, pels 87 de Garcia. El nou líder és l’italià Andrea Verona, amb 120, i ara Garcia és quart, perquè segon és Nathan Watson, amb 117. Per la seva banda, Jaume Betriu va ser vintè en el total i setè d’Enduro 3. El Mundial s’atura ara fins a l’últim cap de setmana de juliol, amb el Gran Premi d’Eslovàquia, a Gelnica.