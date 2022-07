El Baxi Manresa ha anunciat aquest matí la renovació de l'entrenador Pedro Martínez fins el curs 2023-24, així com la continuïtat dels seus dos ajudants, Marc Estany i Salva Camps. D'aquesta manera, el tècnic complirà deu temporades, repartides en tres etapes, al club del Nou Congost.

Pedro Martínez ha afirmat, en declaracions als mitjans del club, que està «molt content de seguir formant part de la família manresana». De cara al curs vinent, explica que «esperem fer un equip competitiu, ja que tenim molts canvis per endavant, però volem mantenir els valors que hem mantingut les darreres temporades; esperem poder seguir gaudint de l'esport, la nostra afició i fent les coses el millor que puguem».

Pedro Martínez va agafar per primer cop les regnes del Bàsquet Manresa la temporada 90-91, quan l'equip jugava al Vell Congost i estava patrocinat per TDK. S'hi va estar quatre temporades i ja no va tornar fins la campanya 2014-15, en temps de l'esponsorització de La Bruixa d'Or. El curs 2019-2020, el tècnic barceloní va tornar a Manresa, agafant les regnes d'un equip que haurà dirigit deu temporades quan finalitzi el seu contracte actual.

L'actual serà la trentena temporada de Pedro Martínez com a entrenador a l'ACB. A hores d'ara, ja ha dirigit 948 partits a la lliga espanyola. Així mateix, és el tècnic que més cops ha entrenat el Manresa, amb 342 partits (279 de lliga, 21 de Copa, 12 de Lliga Catalana i 30 de Champions League).

També continuaran fins el 2024 els seus dos ajudants, Salva Camps i Marc Estany. Camps ja va ser el seu assistent a Gran Canària i va arribar a Manresa després que Xevi Pujol es convertís en Director Esportiu del club. Estany ha estat escuder de Martínez en les 3 darreres temporades.