El dimecres 7 de setembre, el Teatre Kursaal acollirà la 51a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa. La trobada, que començarà a les 7 del vespre, reconeix i premia els millors esportistes de la ciutat i els mèrits esportius d’aquesta última temporada.

Després de valorar les diferents candidatures, el Jurat de la Nit de l’Esportista que està format en part per representants dels mitjans de comunicació local, entre els quals Regió7, ha fet pública la llista de nominats i nominades a les diferents categories:

Al Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de les dues últimes temporades:

Club Atlètic Manresa (Atletisme)

AE La Salle (Bàsquet)

Manresa Club Bàsquet Femení (Bàsquet)

Centre d’Esports Manresa (Futbol)

Futbol Club Pirinaica AVMP (Futbol)

Gimnàstic Manresa (Futbol)

Club Manresa Futbol Sala (Futbol Sala)

EGIBA (Gimnàstica Artística)

Club Esport 7 Judo (Judo)

Club Natació Manresa (Natació, waterpolo, triatló i natació artística)

AE Volei Manresa (Volei)

Al Premi Josep M. Montfort, al monitor o preparador que hagi treballat d’una manera especialment abnegada en les dues últimes temporades:

Eulàlia Torrescasana Quintana (Atletisme - AVINENT Manresa)

Karina Rubio Reche (Ball Esportiu - Royal Dance)

Toni Mañosas (Bàsquet - AE La Salle)

Gerard Carrión Pérez (Bàsquet – CB Manresa 2015)

Pedro Martínez Sánchez (Bàsquet – BAXI Manresa)

Ferran Costa Pinazo (Futbol – CE Manresa)

Eladi Gallego Garcia (Futbol - Futbol Club Pirinaica AVMP)

Gerard Pusó (Futbol Sala – Selecció Catalana)

Xavier Casimiro Ros (Gimnàstica Artística Femenina – EGIBA)

Lluís Márquez González (Gimnàstica Artística Masculina – EGIBA)

Maurici Casasayas Soler (Judo - Club Esport 7 Judo)

Jordi López Sagrera (Natació i waterpolo – CN Manresa)

Al Premi Rafael Vilaseca, al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l’àmbit local:

Rosa Maria Masachs Playà (Atletisme)

Xavier Lanza Tortosa (Bàsquet)

Ramón Comella Gil (Futbol)

Álex Izquierdo Asensio (Waterpolo)

Al Premi al millor directiu a la tasca eficaç i continuada del directiu d’un club i/o entitat esportiva local:

Mercè Rosich Vilaró (Atletisme - Federació Catalana d’Atletisme)

David Díaz Lladós (Atletisme - Club Atlètic Manresa)

Ignasi Vergara Carreras (Bàsquet - AE La Salle)

Josep Sáez Mateos (Bàsquet - BAXI Manresa)

Ruth Guerrero Rodríguez (Futbol - Centre Esports Manresa)

Gerard Checa Moreno (Futbol - Futbol Club Pirinaica AVMP)

Darío Riera Rovira (Futbol - Club Gimnàstic de Manresa)

Al Premi al millor patrocinador d’entitat esportiva local:

AVINENT IMPLANT SYSTEM (Club Atlètic Manresa)

BAXI (Bàsquet Manresa SAD)

COVISA (Manresa Futbol Sala)

CELLER EL MOLÍ DE COLLBAIX (Penya Ciclista Bonavista)

FIBRACAT (CN Manresa – Waterpolo)

Al Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta:

AVINENT MANRESA Femení Divisió d'Honor (Atletisme – Club Atlètic Manresa)

La Salle Manresa (Bàsquet - AE La Salle)

BAXI Manresa (Bàsquet - Bàsquet Manresa SAD)

Motor Munich Cadí Manresa (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)

CE Manresa (Futbol - Centre d'Esports Manresa)

FC Pirinaica (Futbol- Futbol Club Pirinaica AVMP)

COVISA Manresa Futbol Sala (Futbol Sala- Manresa Futbol Sala)

EGIBA TEAM (Gimnàstica Artística Femenina – EGIBA)

Equip absolut Natació Artística del CN Manresa (Natació artística - Club Natació Manresa)

Sènior femení del Rugbi Manresa (Rugbi – Manresa Rugby Club)

Equip masculí del Triatló del CN Manresa (Triatló - Club Natació Manresa)

Equip Triatló d’Hivern i Muntanya COLLBAIX (Triatló Hivern – Penya Ciclista Bonavista)

Al millor esportista manresà en categoria Veterà (més de 40 anys):

Montserrat Prat Grau (Atletisme - AVINENT Manresa)

Maria Rosa Busquets Fuster (Atletisme - AVINENT Manresa)

Dolors Vives Jorba (Atletisme - AVINENT Manresa)

Àngela López Martí (Atletisme - AVINENT Manresa)

Manel Deli Andujar (Atletisme - AVINENT Manresa)

Joan Boixader & Rosanna Camprubí (Ball Esportiu – CBE SWING Manresa)

Raul del Rosario & Carmen Sánchez (Ball esportiu - Royal Dance)

Rubén Viciana & Eva Moya (Ball Esportiu - Royal Dance)

Fernando Alonso (Brazilian Jiu Jitsu - Esport 7)

Ramon Brucart (Motocross - Club Amics Moto Valls de Torroella)

Montserrat Gomáriz González (Natació - Club Natació Manresa)

Rafael Herrador (Natació - Club Natació Manresa)

Amand Redondo Brunet (Triatló – CN Manresa)

Jordi Vidal Moncunill (Triatló – CN Manresa)

Mariano Méndez Cabras (Triatló - CN Manresa)

Miquel Ribera (Triatló – CN Manresa)

Sebastià Catllà Fernández (Triatló Hivern - PC Bonavista)

Al millor esportista manresà en categoria Jove (fins a 18 anys):

Ona Bonet Bernadich (Atletisme - AVINENT Manresa)

Adrian Sedano Martín (Atletisme - AVINENT Manresa)

Irene Mateo Tomasa (Atletisme - AVINENT Manresa)

Martí Serra Prat (Atletisme - AVINENT Manresa)

Nerea Pérez Moltó (Atletisme - AVINENT Manresa)

Adrià García Franch (Atletisme - AVINENT Manresa)

Marta Escalera Canela (Atletisme - AVINENT Manresa)

Biel Cirujeda Serra (Atletisme - AVINENT Manresa)

Queralt Vallbona Ramos (Atletisme - AVINENT Manresa)

David Pérez Bruque (Atletisme - AVINENT Manresa)

Daniel Ficola & Tatiana González (Ball Esportiu - Royal Dance)

Gerard Fernández Giménez (Bàsquet – CB Manresa 2015)

Martí Pla Tulleuda (Crossfit - Crossfit Manresa)

Adrián Román Blanque (Esgrima - Club d'Esgrima Sabre Hongarès de Manresa)

Mallol Vall Estefanell (Esgrima - Club d'Esgrima Sabre Hongarès de Manresa)

Oscar Pulido Casòliva (Futbol - CE Manresa)

Mario Plaza Sánchez (Futbol Sala - Manresa FS)

Laia Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina – EGIBA)

Mar Royo Bueno (Gimnàstica Artística Femenina – EGIBA)

Ona Sánchez Márquez (Gimnàstica Artística Femenina – EGIBA)

Aitor Gómez Flores (Gimnàstica Artística Masculina – EGIBA)

Álvaro Giráldez Pérez (Gimnàstica Artística Masculina – EGIBA)

Pau Sucias González (Gimnàstica Artística Masculina – EGIBA)

Biel Perau Perramon (Judo - Club Esport 7 Judo)

Guillem Lozano Pastor (Judo - Club Esport 7 Judo)

Helga Barris Codina (Judo - Club Esport 7 Judo)

Levi França (Judo - Club Esport 7 Judo)

Noelia Jardo Martín (Judo - Club Esport 7 Judo)

Maria Egea Ortega (Natació - Club Natació Manresa)

Mireia Pradell Carrasco (Natació – CN Barcelona)

Sheila García Hualpa (Natació Artística - Club Natació Manresa)

Aleix García Vilaseca (Triatló - Club Natació Manresa)

Dídac Vidal Moreno (Triatló - Club Natació Manresa)

Eudald Riu Casals (Triatló - Club Natació Manresa)

Jordi Clotet (Triatló - Club Natació Manresa)

Marc Barea ( Triatló - Club Natació Manresa)

Pau Guiteras Paixau (Triatló - Club Natació Manresa)

Al millor esportista manresà en categoria Absoluta:

Ainhoa Martínez (Atletisme - AVINENT Manresa)

Emília Del Hoyo Pérez (Atletisme - AVINENT Manresa)

Laura Bou (Atletisme - AVINENT Manresa)

Marina Guerrero (Atletisme - AVINENT Manresa)

Meritxell Soler Delgado (Atletisme - AVINENT Manresa)

Mar Juárez Gallardo (Atletisme - AVINENT Manresa)

Mònica Clemente Martí (Atletisme - AVINENT Manresa)

Gerard Farrés (Automobilisme)

Adrià Martos & Juline Carrel (Ball Esportiu - Royal Dance)

Bernat Farell Silva (Bàsquet – AE La Salle Manresa)

Chima Moneke (Bàsquet - Baxi Manresa)

Dani Pérez (Bàsquet - Baxi Manresa)

Joe Thomasson (Bàsquet - Baxi Manresa)

Yankuba Sima (Bàsquet - Baxi Manresa)

Melania Sorroche (Boxa – BOX GYM Manresa)

Gerard Puigoriol "Putxi" (Futbol - CE Manresa)

Marc Martínez Castillero (Futbol - CE Manresa)

David Duque Rey (Futbol - Futbol Club Pirinaica AVMP)

Abdelaziz Boukhress “Asis“ (Futbol Sala Manresa FS)

Lorena Medina Cobos (Gimnàstica Artística Femenina – EGIBA)

Thierno Boubacar Diallo (Gimnàstica Artística Masculina – EGIBA)

Mireia Badia Camprubí (Motociclisme)

Ignasi Bernaus Blanes (Natació – CN Manresa)

Marina Parcerisa Grau (Natació Artística – CN Manresa)

Xevi Bonet Dalmau (Parapent – CECB)

Ander Mirambell Viñas (Skeleton)

Robert Vilarasau Poveda (Trampolí - EGIBA)

Pau Noguera Salmeron (Triatló – CN Manresa)

Durant la nit es lliuraran un seguit de premis especials. Rafa Martínez Aguilera rebrà el Premi Bages, Manel Estiarte en reconeixement de la seva extensa i prestigiosa trajectòria amb 19 temporades a l’ACB. Carme Comellas Berenguer i Ander Mirambell estaran guardonats amb el Premi Josep M. Pintó, atorgat a aquelles persones que hagin mostrat una dedicació especial a l’esport en qualsevol de les seves vessants.

El Comitè organitzador de Manresa, capital del Bàsquet Femení 2021-2022 rebrà el Premi Josep Vila i Valldaura en reconeixement a la tasca desenvolupada al llarg d’aquesta temporada que ha permès gaudir a la ciutat d’una trentena d’actes adreçats a potenciar i reivindicar el bàsquet femení, repartits en tres grans eixos: “Competim”, “Participem” i “Més enllà del bàsquet”.

El Premi Andreu Vivó i Tomàs a l’Esport Escolar serà assignat a Josep Empez García, per la seva trajectòria de president al capdavant del Consell Esportiu del Bages i per la seva la implicació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya a la comarca, a la territorial de Barcelona i a l’àmbit nacional per mitjà de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

És previst que durant la gala de lliurament de guardons, també es faci un homenatge in memoriam, a proposta del Club Patí Manresa i de la Federació Catalana de Patinatge, a Ramón Basiana i Vers, president de la Federació Catalana de Patinatge des del 2002 fins al 2021 i vicepresident de la UFEC del 2004 fins al 2021.