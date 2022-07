La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer aquest dimarts els grups de Tercera Catalana de futbol masculík per a la temporada 2022-23. Els equips de les nostres comarques estan enquadrats en cinc grups. El 7 és el que en té més, ja que està pràcticament format de manera íntegra per equips del Bages, del Moianès i del Berguedà. Els podeu consultar tots AQUÍ.

Així, en aquest grup hi haurà l'Alt Berguedà, l'Artés, l'Avià, el Calaf, el Calders, el Cardona, el Castellnou, l'Estación, el Fruitosenc, el Gimnàstic de Manresa, el Joanenc B, el Navarcles, el Navàs, la Pirinaica B, el Sallent, el Sant Pau i el Súria. L'únic que no serà de les nostres comarques és el Viladecavalls.

En la resta de grups, al 5 hi haurà el Moià i el Navàs B; al 8 hi seran l'Abrera, l'Esparreguera, l'Olesa i el Sant Esteve Sesrovires; al 12 hi trobarem l'Anoia, el Capellades, la Pobla de Claramunt, el Montserrat Igualada i l'Òdena. Finalmenta, al 15 hi haurà el Coll de Nargó, l'Oliana i el Solsona B. Les lligues començaran el cap de setmana del 17 i el 18 de setembre.