La primera jornada del Campionat d’Europa sub-18 va deparar ahir el pas del santfruitosenc Martí Serra, de l’Avinent Manresa, a la final de salt de perxa i de l’olesà Aleix Camats, del CA Igualada-Petromiralles, a la de disc. L’olesana Daniel Fernández de Haro, del València, no va poder superar la fase de classificació del pes.

De bon matí, Serra va afrontar la classificació de perxa amb 4.90 com a marca per passar directament a la final. El llistó, però, ja no va arribar tan amunt i els setze atletes que van superar 4.75 van obtenir el pas a la prova que tindrà lloc demà dimecres.

Per ser a la final de disc es demanaven 56.50, i Camats va ser setè del seu grup amb 53.13. Però només tres atletes del total de les dues tandes de classificació van fer els deures i l’olesà es va adjudicar el darrer dels bitllets de la repesca i també llançarà en la final que se celebra avui a la tarda.

Daniela Fernández de Haro va estar lluny dels seus millors registres en el pes i no es va apropar als 15.90 exigits per ser a la final, fent 13.69. Avui al matí, David Pérez (Avinent), que té la millor marca dels participants, afronta les sèries del 400 m tanques.