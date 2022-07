Martí Pla, atleta de Crossfit: «Estic entre els deu millors del món, però de moment no sento pressió»

La història del Crossfit català es comença a escriure des de Sant Salvador de Guardiola. Allà és on viu l’atleta Martí Pla (2005) que s’ha convertit en el primer català en participar en els Crossfit Games (la màxima competició a nivell mundial pels qui practiquen aquesta disciplina esportiva). L’atleta, de 17 anys, s’enfrontarà amb els millors del planeta el pròxim mes d’agost a Madison, als EUA.

És vostè el primer català a participar en els Crossfit Games. Com se sent?

Bé! És maco, al final no és una fita en la qual vaig pensar quan em vaig classificar, sinó que, senzillament, soc un dels deu atletes de la meva categoria que anirà als Games a donar guerra. De moment, no sento cap pressió.

Per arribar a aquest nivell ha hagut de seguir un entrenament gaire estricte?

Estic seguint una planificació que fan especialment per a mi, des de Blanes, el centre de Crossfit Seventy Seven Feet. En aquest pla treballo les meves debilitats per sobre de les meves fortaleses, per aconseguir que les primeres es transformin en les segones. Ara estic entrenant-me dos cops al dia des del Nadal passat. Faig una primera sessió al matí, d’una hora de força per guanyar massa muscular i aixecar més pes, i a les tardes faig sessions de dues o tres hores que mesclen força i resistència. M’entreno de dilluns a dissabte, i des que em vaig classificar per a la competició, els diumenges també. Però fora del centre, em dedico sortir amb bicicleta, córrer, nedar, i tot d’exercicis que poden aparèixer als Games en qualsevol moment.

Com ha afectat en els seus estudis?

El setembre començaré el segon curs del batxillerat social humanístic a la FEDAC Manresa. El primer trimestre d’aquest any passat m’entrenava durant les tardes. Però veia que em faltava preparació i vaig parlar amb l’Institut perquè em deixessin arribar més tard i no fer Educació Física. Així que venia a entrenar-me a les 7 del matí i arribava a les 9 a l’escola.

L’objectiu és dedicar-se al Crossfit?

No tinc clar què faré! L’únic que sé al 100% és que vull seguir entrenant-me i estudiant. Potser estudiaré alguna branca enfocada en l’esport o en l’àmbit tecnològic. Però ara mateix no ho tinc clar, queda un any per decidir-ho.

Ha complementat el seu entrenament amb alguna dieta especial?

Vaig a un nutricionista que complementa el meu entrenament amb una dieta. És a dir, em dona suficient aliment per tenir la força necessària per entrenar, però no més del compte, per sentir-me pesant i notar-me lent. Al principi de la preparació, estava molt prim i vaig haver de menjar moltíssim per augmentar el volum. Després va tocar perdre el greix que sobrava.

Com ha sigut aquest procés de classificació?

El febrer van començar els denominats Open, als quals es pot apuntar qualsevol persona del món que practiqui aquest esport dins la seva categoria. En el meu cas, competeixo en la categoria 16-17 anys, en la qual érem uns 2.000 d’arreu del món. D’aquí surten uns 180 classificats que passen a uns quarts de final i, en aquesta fase, durant uns dies has de fer uns exercicis específics en un temps determinat, enregistrar-ho en vídeo i enviar-ho. Llavors, els 30 millors passen a la semifinal i toca tornar a fer el mateix procés que en quarts de final. Els 10 millors se’n van a disputar els Games a Madison, EUA. Tot aquest procés de classificació l’he fet des del centre on practico aquest esport durant l’any, Crossfit Manresa.

Com va ser aquesta última prova final?

A l’última fase classificatòria hi havia wallballs, que consisteixen a fer un esquat (flexionar i estendre les cames, amb la columna vertebral recta). Després es llança una pilota medicinal uns metres amunt. Semblava que havia anat molt bé i havia quedat en tercera posició del rànquing. Però quan els jutges van repassar la prova, van veure que hi havia unes quantes repeticions que no arribaven a la línia i he quedat classificat en la posició número 10, que és l’última per accedir als Games.

Va haver-hi públic?

Sí! Molta gent de Crossfit Manresa va venir a animar-me, no m’esperava que en vingués tanta. Veure que pràcticament hi havia un centenar de persones va ser una motivació extra. Confesso que va ser una de les millors experiències de la meva vida.

Quins són els exercicis que més se li han resistit en els classificatoris?

Els pistols em costen força. Bàsicament consisteixen en fer un esquat amb una sola cama.

Ha tocat el seu sostre de forma física?

I tant, que no! Fa més d’un mes que es van acabar els classificatoris i tinc més força que abans, he notat millora. Ara estic fent entrenaments molt similars als d’abans, alternant amb exercicis de strongman (carregar sacs, caminar amb objectes pesants, córrer, nedar. No sé què em trobaré als EUA, així que he d’estar preparat per qualsevol cosa.

Realitza algun ritual abans de començar a entrenar-se?

No gaire, normalment. Però durant les semifinals feia una cosa que em va anar molt bé. Tot i no sentir pressió ni nervis, abans de sortir de casa a competir sortia a fora el jardí, posava la cançó Rock you like a hurricane de Scorpions en un altaveu, i quan venia la tornada del tema em llançava de cap a la piscina. Això es va convertir en un ritual.

Hi ha alguna llista de música que escolti per entrenar-se?

No ben bé. Depenent dels exercicis, amb el meu entrenador, buscàvem un tipus de música o un altre. Per exemple, si l’entrenament era d’alta intensitat posàvem música més frenètica i fèiem una llista de reproducció per potenciar l’estat de l’entrenament. Si, per altra banda, necessitava estar concentrat, feia servir melodies més tranquil·les.

Quins han sigut els seus pilars en aquest procés?

La meva família m’ha ajudat molt, sempre m’ha posat facilitats per venir a entrenar. Soc de Sant Salvador de Guardiola i el centre d’entrenament és a Sant Fruitós de Bages, així que els meus pares em portaven en cotxe i em venien a recollir. Els altres dos pilars han sigut Eric Careta i Marina Sala, entrenadors del centre i les dues persones que han estat amb mi en els entrenaments i m’han acompanyat al llarg d’aquest procés que ha durat un any i mig. L’objectiu mai no ha estat entrar als Games, sinó entrenar de forma molt conscient per arribar al meu màxim de forma física i fer un bon resultat.

Ja té el bitllet cap a Madison?

Sí, ja el tenim! Hi anem els meus dos entrenadors i la meva germana. La competició no paga res, és més, he d’abonar jo una inscripció de 300 euros per participar-hi. El viatge i les dietes també van a càrrec nostre. Això si, des de Crossfit Manresa s’estan dissenyant unes samarretes per vendre i els beneficis aniran destinats a sufragar el viatge.