La meteòrica trajectòria com a pilot de ral·lis que va iniciar Gil Membrado la passada temporada, quan tan sols tenia 13 anys, continua avançant amb passes de gegant. Després d'haver-se consagrat al Ral·li Liepāja del 2021, puntuable per a l'europeu, com el debutant nascut a l'estat espanyol més jove d'aquesta especialitat, l'olostenc es disposa a assumir ara aquesta mateixa aurèola a l'esfera del Mundial de Ral·lis.

Aixi, la setmana que ve establirà la setmana vinent un rècord històric de precocitat, tant en l’àmbit nacional com internacional, en acudir per primera vegada, amb només 14 anys, a una prova del WRC (World Rally Championship), el Ral·li d'Estònia. Mai un jove de tan curta edat ha exercit com debutant en una cita d'aquesta categoria, a la qual Gil Membrado podrà concórrer gràcies als mèrits i èxits esportius que ha acreditat des de la passada temporada, quan la federació letona va autoritzar la inscripció de l'espanyol al seu certamen júnior. El mateix on es va iniciar fa uns anys (competint també amb la bandera del país bàltic) la nova estrella del WRC (World Rally Championship), el finlandès Kalle Rovanperä. El fet que el Ral·li d'Estònia puntuï per al campionat juvenil del país veí permetrà a Gil Membrado satisfer una de les seves grans il·lusions, i debutar prematurament en una prova del mundial, disputant els mateixos trams cronometrats on es batran els referents absoluts d'aquesta disciplina. Entre ells, el representant oficial de Hyundai Motorsport, Thierry Neuville, mentor de luxe de Gil Membrado fa uns mesos, com recompensa pel títol internacional que va obtenir l'olostenc l'any passat, en coronar-se campió inaugural del FIA Car Cross Academy Trophy, com a banderer del CSD (Consejo Superior de Deportes), la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) i la FCA (Federació Catalana d'Automobilisme). El pilot d'Olost viatjarà a Estònia dilluns que ve, acompanyat pel canari Rogelio Peñate, un dels copilots espanyols amb major experiència al WRC (World Rally Championship). Junts efectuaran els reconeixements dels trams, i un test preparatori, a bord del Ford Fiesta Rally4 de l'equip ASRT, per a la gran cita mundialista del país bàltic, la primera de tres etapes que encararà Gil Membrado. El tret de sortida de la cursa tindrà lloc el dijous a la tarda, amb un tram espectacle a la ciutat de Tartu.