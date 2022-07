L'Igualada Rigat ha comunicat aquest dimecres la tornada al club d'un producte de la casa. Roger Bars jugarà de nou amb els arlequinats després d'haver estat la temporada passada a Itàlia, on va guanyar la lliga i la particular Eurolliga que es va acabar jugant amb el GS Hockey Trissino.

Bars, que ha adquirit una gran experiència que, amb tota seguretat, serà útil a l'equip igualadí, va arribar al primer equip després d'haver estat un puntal en la selecció espanyola que va ser subcampiona del món en els Roller Games de Nanjing, el 2017.

Aquesta és la segona incorporació de l'Igualada Rigat després de l'anunciada dilluns d'Oriol Llenas, que jugarà a les Comes en qualitat de cedit per part del Barça. Al final del proper exercici, hi haurà l'opció de prolongar el préstec durant un any més.

Llenas ja va debutar amb el primer equip blaugrana la temporada passada, amb el qual va jugar 11 partits i va anotar 4 gols. Va coincidir amb les seleccions de base amb alguns dels seus futurs companys, com Gerard Riba, Guillem Torrents o Aleix Marimon, amb els quals va ser campió d'Europa sub-17 a Correggio el 2018 i campió del món sub-19 en els Roller Games del 2019 de Barcelona. A l'OK Lliga Plata, amb el Barça B, va fer 17 gols en 20 partits.