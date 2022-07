El saltador de l’Avinent Manresa Martí Serra es va classificar ahir en sisena posició en la final de perxa dels europeus sub-18 que s’estan disputant aquests dies a Jerusalem. A més, l’entitat manresana veurà avui com un altre dels seus atletes, David Pérez, competirà en la final dels 400 metres tanques.

En la final de javelina, Serra va començar molt bé a la final, amb dos salts a la primera sobre 4,70 i 4,85 metres. El fet de no haver gastat cap nul va provocar que quedés per davant de nou dels setze atletes presents a la final. L’atleta del conjunt manresà, però, no va poder franquejar el llistó per damunt dels 5 metres, la qual cosa hauria suposat millorar el registre personal, que es troba en 4,90, i va quedar en una bona sisena posició, empatat amb el suec Viktor Rahm. La victòria va recaure en el polonès Michal Gawenda, que va superar els 5,10 metres. El seu concurs va ser més net que el dels altres dos medallistes, Valentin Imsand, de Suïssa, i el suec Linus Jönsson.

La segona alegria del dia va arribar dels 400 metres tanques, en els quals David Pérez va aconseguir entrar a la final, tot i que patint. L’atleta de l’Avinent corria la primera semifinal de les dues que hi havia. Passaven per llocs els tres primers i també els dos millors temps de les dues sèries. Pérez, que corria la segona semifinal, va ser cinquè amb 52.70 i va entrar a la final per 26 centèsimes, el temps que li va treure al quart classificat de l’altra sèrie, el neerlandès Sep de Jong. Avui correrà des del carrer 1, el més dolent, a partir de les 17.30 hores.

L’altra representant de casa nostra, la discòbola olesana del València Daniela Fernández, va classificar-se per a la final de disc amb un tir de 44,64 metres. La final serà avui a les 18.52 hores.