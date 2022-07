La planificació de l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Soler ha canviat de cop després que World Athletics hagi confirmat la suspensió definitiva del Campionat del Món de mitja marató, previst per al 13 de novembre a Yanghzou, a causa de la situació pandèmica que es viu a la Xina. Després de fer una marca de 1.10.36 en la cursa de Sevilla del passat mes de febrer, rècord català i sisè millor registre estatal de la història, la fondista de l'Avinent Manresa tenia molts números per ser seleccionada per al certamen, però el triomf en el Campionat d'Espanya de la distància, celebrat el 19 de juny a Paterna (València), va certificar la classificació automàtica de Soler per al Mundial.

"Desafortunadament, els campionats no es poden disputar aquest any", va dir Sebastian Coe, president de la federació internacional d'atletisme, emplaçant els fondistes a una nova competició que s'estrenarà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre del 2023 a Riga (Letònia), els World Athletics Road Running Championships, que inclouran diverses distàncies de fons, inclosa la mitja marató. En compensació, Yanghzou acollirà aquest nou certamen l'any 2027. Meritxell Soler, que dimarts va disputar a Barcelona probablement la seva darrera cursa de la temporada, fent 4.26.17 als 1.500 metres, centrarà ara els esforços en el que ja era el seu objectiu principal per a l'any vinent, el debut a la marató. La santjoanenca, que tenia previst fer vacances unes setmanes a l'estiu per tornar a l'agost als entrenaments de cara al Mundial, focalitzarà ara el treball en l'estrena a la mítica cursa dels 42.195 km, que en prinicipi serà el 19 de febrer del 2023 a Sevilla.