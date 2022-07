La plantilla amb la qual el CE Puig-reig afrontarà la tornada dels roig-i-verds a Segona Catalana ja està pràcticament definida. Només la possibilitat de fitxar un lateral esquerre i un mig centre de solvència contrastada podria modificar-ne la configuració actual. Quatre de les últimes cinc incorporacions dels puig-regencs doten de versatilitat la vessant ofensiva de l’equip. Així doncs, el jove davanter Arnau Pons, màxim golejador del grup 7è de Tercera Catalana la temporada passada en materialitzar 27 gols en 26 partits, ha certificat la seva renovació pel CE Puig-reig amb la certitud de comptar amb un nodrit grup de col·laboradors per esbotzar les defenses dels oponents a Segona Catalana.

La rapidesa és una de les principals característiques de l’extrem dret Joel Fernández i del davanter Joel Canals, dos futbolistes que aterren a l’equip del Baix Berguedà procedents del CF Solsona (Primera Catalana). Joel Fernández va eclosionar el curs esportiu 2019-20 amb la UE Avià (Tercera Catalana-Grup 7è). Els 22 gols marcats en 21 partits van propiciar el seu fitxatge pel CF Solsona, on ha jugat les dues darreres temporades, amb un breu parèntesi en què va militar a l’AEC Manlleu. En aquest període, Joel Fernández ha jugat 26 partits i ha assolit 5 gols amb la samarreta escapulada, a més de mostrar una progressió constant en les seves prestacions. Per la seva banda, Joel Canals s’ha revelat, aquest últim exercici, com un eficient revulsiu al conjunt solsoní. Canals ja va jugar al CE Puig-reig, durant una breu etapa, el curs esportiu 2020-21. Aleshores va materialitzar 5 gols en 7 partits.

Els altres dos jugadors que han d’incrementar el potencial ofensiu dels roig-i-verds són el mitja punta o interior esquerre Martí Soler (UE Avià) i el davanter Carles Lorenzo, que ha finalitzat la seva etapa formativa al CE Manresa (Lliga Nacional Juvenil). D’altra banda, el porter de Sant Llorenç de Morunys Jaume Figueras (CF Solsona) aterra al CE Puig-reig per agafar el relleu del veterà Roger Romero, a qui l’entitat ha decidit no oferir la renovació tot i la seva remarcable aportació a l’ascens de categoria. Els dos priners fitxatges dels puig-regencs van ser el central Marc Guijarro (CF Solsona) i el mitja punta esquerrà Martí Pey (CF Atlètic Gironella), tal com ja va detallar Regió7.