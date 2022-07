L’atleta de l’Avinent Manresa David Pérez, entrenat per Eulàlia Torrescasana, va quedar a només dues dècimes de la medalla de bronze en la final dels 400 metres tanques dels europeus sub-18 d’atletisme, que es van cloure ahir a Jerusalem. Pérez va pagar una mica córrer pel carrer 1, el que té els revolts més tancats, però va estar a una passa del podi. En la jornada d’ahir, també, l’olesana del València Daniel Fernández va ser sisena en la final de disc.

En la cursa de Pérez, que va tenir la baixa del finlandès Sainio, el corredor de l’Avinent va fer una bona cursa i va entrar a la recta en tercer lloc, en lluita amb el segon. Però el tram final va ser millor per a l’hongarès Gergó Takács, que va entrar amb 51.77 per 51.97 de l’atleta de l’equip manresà, que tenia 51.78 com a millor marca personal. L’or va ser per a un Warlholm de miniatura, el noruec Bastian Elnan Aurstad, amb 50.89, per davant de l’irlandès Fintan Dewhirst, amb 51.65.

En el disc, el millor intent de Daniela Fernández va ser el segon, de 43.80. Els tres últims van ser nuls i va quedar a gairebé tres metres del bronze, de la polonesa Anna Kicinska (46.60). El triomf va ser per a l’alemanya Curly Brown (50.64) i la plata per a la francesa Princesse Hyman (50.27).