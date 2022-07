El llançador de martell de Sant Joan de Vilatorrada David Martín arriba amb la millor marca a la final de dissabte de la seva disciplina dels Campionats d’Espanya sub-23 que es disputaran a l’estadi Ruth Beitia de Santander. Martín, que fa dues setmanes va ser quart en la final del campionat absolut a Nerja, té un millor registre de 64,87 metres, pels 64,34 de Juan Jiménez, del Cuevas de Nerja, i els 63,35 d’Aitor Urkia, de la Reial Societat, que es presenten com a màxims adversaris. La seva final és a les 10 del matí de dissabte i es podrà seguir en directe per la plataforma LaLiga Sports TV.

Serà el punt d’arrencada d’un altre important cap de setmana atlètic en què, a més de Martín, hi haurà vuit representants més dels conjunts de les nostres comarques, cinc del Club Atlètic Igualada-Petromiralles i tres de l’Avinent Manresa.

Possibilitats d’accedir al podi

Si atenem a les marques de la temporada, hi ha tres competidors més que tenen la cinquena de la temporada, amb la qual cosa no seria estrany que entressin a la lluita per les medalles. Cronològicament, Meritxell Tarragó serà dissabte, a les 12.10 hores, a les sèries dels 400 metres amb un temps de 55.12 enguany. Ja diumenge al matí, Aitor Caldito, del CAI, és cinquè en llargada, amb 7,36 metres. Competirà des de les 10.15 hores. I també és cinquena en martell Montserrat Montañès, de l’Avinent, amb un millor registre de 57.55. Competirà diumenge a les 11.30 hores.

De la resta, la mateixa Montañès té la dotzena marca en pes i hi participarà dissabte a les 20.10 hores. També està apuntada per al disc, diumenge, a les 19.35, amb el dotzè millor registre. La seva companya Patricia Serrano correrà dissabte les sèries dels 100 metres, a les 11.25 hores, amb la sisena millor marca. Pels igualadins, Gerard Bou serà dissabte a les 21.45 hores a la final dels 5.000 metres amb l’onzè registre; el decatleta Eloi Santafè correrà dissabte els 110 i els 400 tanques; Diumenge competiran Héctor Ramos i Laia Planas en alçada (setè i novena) i tots dos dies, David Muñoz en decatló, amb el desè registre.