El Cadí la Seu de la temporada vinent ja té deu jugadores a la plantilla després d’una setmana en què s’ha reforçat amb la contractació de l’ala-pivot montenegrina Bojana Kovacevic i ha tancat la renovació de la pivot nord-americana Jewel Tunstull, que ja va ser a la Seu la temporada passada.

Sobre Kovacevic, de 25 anys, arriba del desaparegut Campus Promete de Logronyo després d’haver jugat amb el Femení Sant Adrià i amb l’Avilés, de la segona categoria. Destaca per la seva versatilitat en el joc i per la capacitat de jugar de fora cap a dins.

Sobre ella, l’entrenador del conjunt urgellenc, Jordi Acero, ha explicat que «ens donarà treball i tir en la posició de quatre. Coneix molt bé la lliga i, gràcies a això, està evolucionant cada temporada que passa. Creiem que el seu estil de joc encaixa amb el nostre, amb la qual cosa la seva adaptació i el rol dins de l’equip ens podran ajudar a sumar des del primer moment».

La segona notícia dels darrers dies ha estat la continuïtat de la cinc de referència de l’any passat, la nord-americana Jewell Tunstull, basquetbolista que es va mostrar irregular i que va alternar bones actuacions amb d’altres en què va estar més desapareguda. Aquesta serà la primera renovació de la seva carrera i ella mateixa no ha dubtat a declarar que a la Seu «és el primer cop que he trobat la felicitat plena, com ser a casa». Serà una peça fonamental en una temporada exigent, en què l’equip de la Seu alternarà la seva presència a les competicions estatals amb l’Eurocup Women.

L’entrenador del Cadí, Jordi Acero, ha explicat que Tunstull «ens va donar molt en molts aspectes a dins de la pista i, en l’àmbit de club, de ciutat i d’unió, es va identificar molt amb nosaltres. Sabem que està treballant molt aquest estiu». Així, el Cadí ja disposa de cinc fitxatges, Bahí, Ramette, Koenen, Kovacevic i Soler, i cinc renovades, Pujol, Peña, Brotons, Strautmane i Tunstull.