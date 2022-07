El jove porter de 18 anys Xavi Bosch és el nou fitxatge de l’Igualada Rigat per reforçar aquesta posició per a la temporada que ve, després de la baixa d’Elagi Deitg. Bosch, preseleccionat per participar en els Roller Games de l’octubre a Argentina, és un porter complet, àgil i intuïtiu, nascut i format a Juneda i que ha passat les dues últimes temporades en el Lleidanet Alpicat, bàsicament a l’equip júnior, però també a l’absolut.