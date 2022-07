El CE Manresa ha informat aquest diumenge a la nit, a través de les seves xarxes socials, de la renovació de l'entrenador del primer equip Ferran Costa fins al juny del 2024. Costa, que és al club des de l'estiu del 2020, tenia contracte fins al final de la temporada que és a punt de començar, el juny del 2023, i veu com s'amplia la confiança en ell per a un any més.

