L’Igualada Femení Hoquei Club Patins organitzarà el cap de setmana vinent, entre el 16 i el 17 de juliol, l’Igualada 3x3 Mixt, adreçat a jugadors entre les categories mini Fem i júnior. Es disputarà al pavelló de les Comes i té l’objectiu d’afavorir el joc d’atac, l’espectacle i l’esportivitat.

Una de les singularitats del 3x3 és que hi haurà d’haver almenys una esportista femenina i un altre de masculí a pista, indiferentment de si fan o no de porters. Els partits es jugaran en dues parts de set minuts a temps corregut, amb un descans de dos minuts i sense temps morts. La pista estarà dividida i es jugaran diferents enfrontaments de manera simultània. El cronometratge serà el mateix per a tots els duels.

Entre les normes per afavorir el joc d’atac hi haurà que no estarà permesa l’especulació i la passivitat en atac. L’infractor serà sancionat amb una falta directa. També hi haurà altres regles per afavorir aquesta tendència atacant.

El 3x3 serà en categories fem19-júnior (nascuts el 2004 o el 2005), fem17-juvenil (2006-07), fem15-infantil (2008-09), fem13-aleví (2010-11), fem11-benjamí (2012-13) i minifem-prebenjamí (2004-05). Cada equip pot inscriure entre tres i cinc jugadors, inclòs el porter. Les inscripcions es poden formalitzar abans del 13 de juliol, costen 50 euros i es poden tramitar en un document que es troba al lloc web o al Facebook del club.