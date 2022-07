Toni Bou ha sortit aquest diumenge d’Alemanya amb dues victòries més al sac en el Mundial de trial i ja ostenta més d’una cursa de distància (més de 20 punts) respecte del segon classificat. A més, el pierenc ha vist com el seu gran rival històric, Adam Raga, tercer de la classificació general, marcava un zero després d’una desqualificació indigna de la seva experiència. El pilot d’Ulldecona ha hagut de deixar la cursa per haver passat amb la moto de manera temerària en una zona destinada al públic. Els jutges l'han hagut de deixar fora de la prova i ja té 41 punts de dèficit respecte del líder.

Pel que fa a Bou, no ha tingut els mateixos problemes del primer dia, tot i que ha errat en un parell de zones de la primera passada. Després d’aquesta era segon, amb 12 punts de penalització, superat pels 9 del sorprenent i emergent italià Matteo Grattarola, que ha viscut el millor cap de setmana de la seva vida, amb dos podis. Però en el segon recorregut, Bou ha demostrat la seva categoria i només ha tingut tres punts de penalització. Grattarola n'ha marcat 16 i aquest fet ha provocat que la diferència final fos clara. Tot i això, el transalpí ha vençut Busto per diferència de temps i el basc ha deixat escapar dos punts importants. Després de la cursa, Bou ha manifestat que «hem comès dues errades greus en la primera volta, però hem tingut la sort que tots han fallat una mica. De cara al campionat ha estat un cap de setmana molt bo i excepcional per tot el que ha passat». La següent cita serà d'un sol dia, el 21 d’agost a Comblain au Pont (Bèlgica).