El Zenit de Sant Petersburg rus i Joe Thomasson, que va jugar el curs passat al Baxi Manresa, han confirmat avui el fitxatge de l’escorta per les dues properes temporades. Així, l’equip bagenc, que en els darrers dies ha anunciat les renovacions del director esportiu, Xavier Pujol, i l’entrenador Pedro Martínez, ja ha perdut dues de les peces de la plantilla: dies enrere, el club va anunciar a Luke Maye que no continuarà.

«Estic content d’unir-me al club, aquesta és una gran oportunitat per jugar un cop més a la VTB United League, però amb una organització més gran», ha explicat Thomasson, que el 2018 ja va estar en nòmina d’un equip rus, el Burevestnik Yaroslavl, tot i que només hi va arribar a disputar mitja dotzena de partits.

L’escorta de Dayton (Ohio) farà 29 anys el 16 d’agost, lluirà el 32, com a Manresa, i confia que «jugar per a un entrenador tan bo com Xavi Pascual farà que tregui el millor de mi, tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, el cos tècnic i, per descomptat, els aficionats».

Per la seva part, l’entrenador català del Zenit va declarar que «estem encantats de donar la benvinguda a Joe al nostre equip. Creiem que aquest jugador té capacitat per jugar als dos costats de la pista, i ens ajudarà a assolir els nostres objectius».

El Zenit de Sant Petersburg disputarà les competicions estatals, però no podrà prendre part en els torneigs europeus per la sanció als conjunts russos i bielorussos que la FIBA ha prorrogat una temporada més a causa de la invasió d’Ucraïna.