L'extresorera del FC Barcelona Susana Monje ha afirmat aquest dilluns a RAC1 que la policia espanyola li va fer "xantatge" per dir "mentides" contra la família Pujol. Segons ha explicat, es va reunir en un hotel de Madrid amb un membre de la policia que es va presentar "com a comissari" i que volia que "corroborés informacions que ells estaven trobant". "Volien que corroborés mentides", ha dit. Monje ha indicat que per això va dimitir: "Van identificar persones que estàvem a la junta com a persones que podien pressionar. Vaig pensar que això afectava al club i vaig decidir dimitir". Monje ha assegurat que no ha parlat mai amb l'excomissari José Manuel Villarejo i que tampoc ha coincidit amb la família de l'expresident Jordi Pujol.

L'exvicepresidenta econòmica ha explicat que va contractar seguretat privada per por de la policia, que la va seguir, tant a ella com a la seva família, segons recull RAC1. També ha parlat de les "notícies falses" contra la seva empresa: "Feia un temps que anaven sortint notícies falses a mitjans digitals. Em van deixar perfectament implícit que el que m’estava passant ho podien fer desaparèixer". Monje ha afirmat que es va negar a fer el que li demanaven i que "les notícies falses van continuar". L'extresorera ha assenyalat que la seva reputació i la de la seva empresa "van patir molt" i que van entrar "en concurs de creditors". "He pagat un peatge terrible", ha lamentat.