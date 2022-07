Prop de la meitat de l’ACB encara no ha fitxat

El compte de Twitter de la Grada d’Animació del Baxi Manresa va fer divendres una piulada en la qual demanava al club si hi havia alguna notícia, amb impaciència, referida a fitxatges de l’equip. El renovat entrenador, Pedro Martínez, responia amb sorna que van darrere de LeBron James. En la direcció esportiva hi ha tranquil·litat, ja que se sap que el Baxi és dels equips que s’ha de moure més tard en el mercat per les restriccions pressupostàries.

Però, a més, no podem dir que vagi despenjat respecte de la resta de la lliga. Gairebé la meitat dels equips (vuit, i encara perquè ahir va anunciar la primera contractació el Baskonia) encara no han incorporat cap jugador a les seves plantilles. I és que cal no perdre de vista que encara falta més d’un mes per començar la pretemporada al Nou Congost.

D’aquesta manera, a part del Baxi, hi ha set formacions més que encara no han fet cap incorporació. Es tracta del Fuenlabrada, el Coosur Betis, el Monbus Obradoiro, el Reial Madrid, el Casademont Saragossa i els dos conjunts que van ascendir des de la LEB Or, el Covirán Granada i el Bàsquet Girona. A aquests dos, per cert, l’assemblea de l’ACB que s’ha de fer a partir del dia 15 encara els ha de confirmar la plaça.

Els de la zona baixa estan quiets

D’aquesta manera, els sis equips de l’ACB que no juguen enguany competicions internacionals encara no han fet cap incorporació. El Baxi i el Madrid són els únics europeus que són en aquesta llista, tot i que els blancs prou feina han tingut amb tot el canvi d’entrenador, la sortida de Pablo Laso i la confirmació de Chus Mateo. El Baxi juga la Champions, però, si atenem al pressupost, estaria a la llista dels més baixos de la competició, motiu que pot explicar aquesta tranquil·litat en espera de la seva oportunitat.

De la resta, a part del Madrid, el Casademont Saragossa també ha canviat de tècnic, amb l’arribada de l’austríac Martin Schiller, provinent del Zalgiris i debutant a la lliga. Sembla normal que el deixin aterrar abans de saber amb qui vol comptar.

Molt moviment en alguns equips

Per contra, hi ha hagut equips que s’han mostrat especialment actius en aquestes primeres setmanes de mercat. Els dos que han incorporat més jugadors són dos possibles rivals del Baxi a la Champions, l’UCAM Múrcia i el Rio Breogán, tot i que els gallecs han de disputar una prèvia. Tots dos han fitxat sis homes. Els murcians han estat equilibrats entre jugadors que coneixen la lliga (Klavzar, Sakho i Jelínek) i arribats de fora (Anderson, campió d’Europa amb l’Efes, Trice i Luther). El conjunt de Lugo, que perdrà l’MVP Musa, qui segurament anirà al Madrid, només ha contractat un jugador amb experiència a l’ACB, l’ex del Baxi Sergi Garcia.

També s’han mogut molt el Lenovo Tenerife i l’Unicaja. Curiosament, els canaris han fitxat dos exjugadors dels malaguenys, Jaime Fernández i Abromaitis, a part de Radebaugh, que es va enfrontar al Baxi en la semifinal de la Champions amb el Ludwigsburg. Els malaguenys volen oblidar la mala temporada passada amb vells coneguts de la lliga, com Djedovic i Kravish, i l’arribada de Kalinoski, del Breogán.

Tret d’aquestes quatre formacions, la resta d’equips es mou entre un i dos canvis, de moment. El Barça ha incorporat els txecs Vesely i Satoransky, el Bilbao, a part de Jaume Ponsarnau com a entrenador, Radicevic i Francis Alonso, i el València, que també té nou inquilí a la banqueta, Àlex Mumbrú, ha contractat Chris Jones i James Webb. Entre les arribades solitàries, Ferran Bassas (del Joventut al Gran Canària), Harry Ellenson (de l’Obradoiro a la Penya) i ahir, el desconegut Daulton Hommes al Cazoo Baskonia de Joan Peñarroya. Això sí, moltes baixes i renovacions. A partir d’aquesta setmana, sembla que l’onada de calor també es traslladarà als despatxos.