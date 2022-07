Ferran Costa: «l’estabilitat ajuda a créixer»

Ferran Costa va assegurar ahir que «la sensació d’estabilitat és molt important per treballar». El tècnic del primer equip del Centre d’Esports Manresa -que també exerceix com a director esportiu de l’entitat- i la presidenta Ruth Guerrero van signar l’ampliació del contracte que unia el tècnic de l’ascens fins a finals de juny del 2023 i, d’aquesta manera, el club es garanteix fins al 2024 la permanència a la banqueta blanc-i-vermella de l’entrenador que va conquerir la fita històrica de pujar a la 2a RFEF. «Tenim al davant un repte molt exigent, però mai vaig tenir la temptació d’esperar a veure com anava la temporada per ampliar el vincle amb el Manresa», va afegir el jove tècnic de 27 anys.

Després d’anunciar diumenge a les xarxes l’ampliació del contracte, Ferran Costa i Ruth Guerrero, en companyia del vicepresident esportiu Chema Pulido i altres membres de la directiva, van signar un contracte que simbolitza el desig del CE Manresa de perllongar en el temps un treball que està donant fruits esportius en paral·lel al redreçament econòmic de l’entitat, a la qual l’actual junta hi va arribar el febrer del 2020, ben poc abans que la pandèmia s’instal·lés a les nostres vides. Posteriorment, els protagonistes de la jornada van baixar a la gespa per fotografiar-se amb la nova samarreta Kappa que lluiran els jugadors aquest curs, amb les franges vermelles traçant un degradant ascendent sobre el fons blanc.

«Estic molt content de seguir a la que considero la meva segona casa», va afirmar Costa, que durant el curs 2022-23 complirà la seva tercera temporada a la banqueta del primer equip d’un club al qual ja hi va estar vinculat quan va entrenar el juvenil. «Ha estat molt fàcil entendre’s, perquè si estàs a gust en un lloc la resta surt tot sol», va afegir el tècnic de Castelldefels. Enguany, el Manresa jugarà en una categoria inèdita per al club, que s’iniciarà el primer cap de setmana de setembre; a principis d’agost debutarà a la Copa Catalunya contra el Cornellà i, també, serà al bombo del sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es jugarà els dies 12 i 13 de novembre, just abans que comenci el Mundial de Qatar. El rival serà un Primera -tret de Barça, Madrid, València i Betis, que jugaran la Supercopa- o un equip de Segona Divisió.

La presidenta Ruth Guerrero va explicar que «podem dir que amb el Ferran va començar tot, ell és el punt clau, va arribar amb nosaltres al club, i creiem que és l’aposta pel futur, no podem imaginar cap altre entrenador per jugar a la 2a RFEF, i per això volem que estigui aquí fins al 2024 o més enllà ... i que nosaltres també hi siguem». De fet, el vincle de Costa va quedar prorrogat des del moment de l’ascens, però la directiva ha volgut sumar-hi un any més. «Hem fet un ‘Pedro Martínez’», va afegir, en to de broma i per dir-ho sense embuts, Chema Pulido.

Un cop confirmada la incorporació d’Aitor Maeso com a segon entrenador, Costa va confirmar que manté el gruix del cos tècnic.

Primer entrenament el dijous

El grup començarà a caminar demà passat dijous amb l’inici dels entrenaments, que hauran tingut la prèvia de les proves mèdiques iniciades ahir. Davant del repte que implica jugar a la Segona RFEF, Costa esgrimeix «il·lusió». Els rivals seran de «la màxima exigència» però precisament per això «hem de gaudir» l’experiència. En un grup 3 ple de filials i equips de renom, com l’Hèrcules d’Alacant, «el nostre objectiu serà ser hiper-competitius i estar sempre dins el partit; l’any passat, això es va transformar en regularitat i competitivitat».

D’altra banda, la presidenta Ruth Guerrero va valorar que «en el moment en el que vam entrar, el club estava en una situació molt complicada, però ho hem anat revertint per fer l’entitat econòmicament sostenible». Sense avançar encara cap nom, Guerrero va afirmar que aviat hi haurà un patrocinador per a la samarreta, a hores d’ara verge de publicitat. «La idea és que a l’equipació hi pugui haver fins a tres espònsors», va remarcar.

Alhora, Guerrero va indicar que «estem oberts a qualsevol patrocini, per nosaltres els petits patrocinadors són grans patrocinadors que van sumant», i per això va fer una crida a «totes les empreses que creguin en el projecte del Centre d’Esports Manresa». A dia d’avui, va dir, el club ja té assegurat el pressupost mínim de 250.000 euros que exigeix la Federació Espanyola de Futbol.