La gironellenca Laia Medina es va proclamar campiona de Catalunya aquest cap de setmana al pavelló del Castell d’en Planes, de Vic, en una competició on el club manresà Egiba també va obtenir el títol júnior amb Laia Font, que va finalitzar tercera en el còmput general. Medina va exhibir novament un gran estat de forma, amb la mirada posada en l’Europeu de Munic del proper mes d’agost.

La gimnasta de l’Egiba va fer bons els pronòstics que la situaven com a favorita i es va imposar amb 49.150 punts, per davant de Clàudia Villalba (CG Terrassa), amb 48.850, i Laia Font (Egiba), que va fer 48.250 punts. La de Gironella va ser primer en terra i salt, segona en les paral·leles i tercera a la barra, i juntament amb el trofeu de campiona catalana va rebre el de l’UFEC que lliura la Secretaria General de l’Esport.

Laia Font, per la seva part, va ratificar que és la millor júnior, tal i com ha fet al llarg de la temporada, i es va imposar a la general essent primer en tres dels quatre aparells: terra, barra i salt. En l’altre, les paral·leles, va ser bronze. En aquest aparell, la millor va ser Carla Font executant un exercici innovador i ple de dificultats. Aina Solà, per la seva part, va realitzar un concurs molt regular i va acabar en la novena posició de la general absoluta. Ona Sànchez, amb molèsties al turmell, només va actuar a les paral·leles.

Medalles en categories de base

Dins el nivell 2, Núria Comallonga va obtenir la medalla de bronze. En nivell 3, Pau Sucias, Martí Estarlí i Aitor Gómez es van proclamar subcampions catalans per equips. Gómez i Sucias van fer plata i bronze, respectivament, en arcs, i el mateix Gómez va quedar tercer en terra. En Infantil, Adán Castells va ser plata a la general i or en anelles, barra i arcs. En benjamí, Adrià Ruiz va fer or a la general, i en Via Olímpica 3 va ser tercer a la general i primer en terra i anelles. En promoció 3 -Otger Guerrero, Adam Rius, Maximilia Otín, Quim Martinez i Lluc Segura- segons per equips. En la categoria Via Olímpica 1, Abril Fernández va finalitzar en segona posició en salt.

Més enllà de resultats, en promoció 6 van competir Pep Sànchez, de 48 anys, i Carles Calavera, gimnasta amb discapacitat intel·lectual que fa els sis aparells.