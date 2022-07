Laia Raventós renova un any més pel Cadí La Seu

La plantilla del Cadí La Seu està gairebé enllestida després que en la jornada d’ahir el club anunciés la renovació de Laia Raventós. La continuïtat de la base de Santa Eulàlia de Riuprimer és la setena que s’assegura l’entitat i l’onzena peça d’un grup en el que també hi ha Laura Peña, Elise Ramette, Júlia Soler, Ariadna Pujol, Taylor Koenen, Paula Strautmane, Georgina Bahí, Bojana Kovacevic, Montse Brotons i Jewel Tunstull. Només queda per definir la dotzena fitxa.

Raventós viurà la seva tercera campanya al Cadí, motiu pel qual es va manifestar «molt i molt contenta». I va afegir que la continuïtat es basa en tres aspectes: «la ciutat, que des del principi m’ha acollit molt bé i tenim una afició espectacular, el cos tècnic i tot el club han estat claus perquè prengués la decisió». Així mateix, Raventós va encoratjar els seguidors a continuar omplint el pavelló «tal i com ho estan fent» davant d’una nova temporada que encara «amb moltes ganes».

El director esportiu del Cadí La Seu, Pep Ribes, va declarar que «la Laia Raventós era una jugadora que teníem entre cella i cella des que va marxar als Estats Units. Quan va tornar, vam aconseguir un contracte de dues temporades, i era un desig, ja des d’abans de començar aquesta passada temporada, de renovar-la. Veient com ha anat tot plegat, ara ja és una realitat que ens fa molt contents».

Segons Ribes, Raventós té «un talent excepcional per aquest esport; teníem clar que les seves condicions i qualitats apareixerien en algun moment». El nou entrenador, Jordi Acero, que coneix Raventós per haver estat l’ajudant de Bernat Canut els dos darrers anys, es va sumar a l’alegria per la renovació. «En aquesta segona temporada ha pujat molt el seu nivell i el de l’equip, i estem segurs que ens seguirà aportant moltes coses a nivell ofensiu».