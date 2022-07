Els tres equips del grup 2 jugaran el primer equip a casa i el del grup 3, a fora. Aquesta determinació ja mostrada en la separació de conjunts coneguda fa uns dies s'ha repetit en la confecció del calendari de Primera Catalana de futbol, que s'ha conegut aquest dimecres. D'aquesta manera, la Pirinaica i el San Mauro, debutants, i l'Igualada, que segueix a la categoria, jugaran els seus primers partits a casa i el Martorell, que també continua a Primera i, a més, al mateix grup, el 3, jugarà el primer partit a fora el primer cap de setmana d'octubre.

Així, pel que fa al grup 2, el calendari complet del qual podeu trobar AQUÍ, la Pirinaica jugarà el primer partit contra el Sants en una distribució de partits simètrica, és a dir, en el mateix ordre durant la primera i la segona voltes. Pel que fa a l'Igualada, jugarà a les Comes davant de l'Atlètic Lleida i el San Mauro rebrà el Sabadell B a Santa Margarida de Montbui.

Sobre els enfrontaments entre ells seran tots seguits. L'Igualada-Pirinaica serà el 6 de novembre i totes dues formacions jugaran a Manresa el 19 de març. Just la setmana següent hi haurà el derbi anoienc, primer a Santa Margarida i després a la capital igualadina. Finalment, en la tercera setmana correlativa, hi haurà un Pirinaica-San Mauro el novembre i el duel de tornada ja a l'abril. En l'última jornada, tots tres també acaben als seus respectius camps. La Pirinaica rebrà el Sabadell B, l'Igualada farà el mateix amb el Sants i el San Mauro jugarà a casa contra el Mollerussa.

En el grup 3, el calendari complet del qual és AQUÍ, el Martorell debutarà al camp del Santfeliuenc i el primer partit a casa serà en la segona jornada contra el Valls. L'últim partit al seu camp serà en la penúltima jornada contra el Molins de Rei i tancarà viajant a Reus per enfrontar-se al Reddis.