La pretemporada sol ser un seguit de partits entre equips en diferent estat de forma, però permet pronosticar coses. Una és que l’Olot, que ja va batallar molt amb el Manresa la temporada passada a la Tercera RFEF i que al final va pujar en el play-off gràcies a un gol del puig-reigenc Enric Vallès, és un conjunt ben estructurat i competitiu. Pot ser un tastet d’allò que es trobaran els homes de Ferran Costa, que avui a les set de la tarda es presenten, en una temporada tan il·lusionant com difícil.

Els garrotxins van celebrar ahir el centenari de la seva fundació contra un Barça la notícia més important del qual, almenys ahir, va ser que tenia el nou fitxatge, Raphinha, a l’aeroport. El conjunt de Xavi va presentar dos equips amb pocs elements susceptibles de ser habituals titulars durant la propera temporada. Segurament Ter Stegen a la primera part i Pedri i Ansu, si està recuperat, a la segona. Alguns seran bons complements, com Aubameyang o Kessié, i d’altres seran promeses a cavall entre el Camp Nou, el filial i l’equip juvenil. No es poden extreure conclusions en clau blaugrana del partit d’ahir, tret del fet que potser hauria de mirar més de reforçar la contenció, o el sistema defensiu, que no pas l’atac.

De més a menys

De l’inici del partit del Barça, amb el jugador d’Hostalets de Pierola Ilias Akhomakh a l’alineació titular, va destacar una cara nova. Pablo Torre va disputar uns bons vint primers minuts, amb assistència inclosa a Aubameyang, que va posar a prova Albert Batalla. El gabonès va disposar d’una altra gran ocasió, amb cop de cap al travesser, abans de marcar en una acció tan primària com efectiva. Ter Stegen xuta fort des de la seva àrea, ell guanya l’esquena a la defensa i envia la pilota per damunt del descol·locat porter.

Però tant al final de la primera part, com de la segona, el Barça va acusar el cansament dels primers dies de preparació i va arribar amb poc aire als últims minuts. Així, al minut 42, el central Carles Mas va rematar de cap al pal i, tot seguit, Mika Mármol va cometre un penal escandalós sobre Manzano, aprofitat per Eloi Amagat.

Xavi va rellevar nou jugadors al descans i va situar Pedri i Ansu com a estrelles. I, de fet, l’equip barcelonista va disposar de moltes ocasions per fer el segon. Al minut 16, Álex Valle ve rematar novament al pal. Després va ser Aranda qui va posar setge, amb dos xuts seguits. Però les arribades més clares van ser de Pedri cap a la mitja hora de joc. En totes dues accions, Albert Batalla li va guanyar la partida. En la primera li va robar la pilota i, en la segona, li va endevinar la picada.

L’Olot va fer canvis. Enric Vallès va entrar al camp i va començar a enviar centrades a pilota parada. La millor oportunitat local va ser doble. Primer, Iñaki Peña va treure’s del damunt una falta de Xumetre i després va desviar al pal una rematada d’Èric Vilanova. Som a mig juliol. Aviat per treure conclusions, però no per observar indicis.