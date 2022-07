Rècord d’assistència en l’inici del campus Rafa Martínez

Un total de 134 joves jugadors, rècord de totes les edicions i ple com en les últimes, ha estat el balanç del primer torn del campus Rafa Martínez, que se celebra per catorzè any a Artés. Durant la primera setmana hi ha hagut la visita de personalitats relacionades amb el món del bàsquet com el capità del Baxi, Guillem Jou, l’exàrbitre José Antonio Martín Bertran o l’entrenador del CB Artés, Pep Piqueras. A més, hi ha hagut entrenadors de parla anglesa, filmacions amb drons, conveni de beques per nens amb dificultats econòmiques amb La Caixa i activitat lúdiques diverses. Aquests dies s’està desenvolupant la segona setmana.