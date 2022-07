El tirador de l’ArcSet Santpedor Juan Guirado Úbeda va rebre el tercer premi i la medalla de bronze de la lliga Catalana, en la seva categoria tradicional, després de participar a la 52a edició del Campionat de Catalunya de tir de camp que es va celebrar a Romanyà de la Selva.

Guirado va ser guardonat, d’aquesta manera, per les actuacions que ha mostrat durant tota la temporada en la competició de la regularitat.

En el Campionat de Catalunya en si, l’actuació dels tiradors de l’ArcSet no va poder ser brillant per diversos motius. El mateix Guirado va competir-hi, però només va poder arribar a les semifinals i no va assolir llocs de podi.

El conjunt santpedorenc tenia la intenció d’inscriure-hi dos participants més, però finalment no hi van poder anar per culpa d’haver contret la covid, un d’ells, i d’un accident fortuït, en el cas de l’altre, un fet bastant generalitzat en el desenvolupament del campionat.